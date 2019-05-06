«Это какой-то цирк!»: компания Sky Travel отбивается от обманутых клиентов

Сразу после первых майских выходных на радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудили ситуацию с обманутыми клиентами компании Sky Travel. Сотни детей и взрослых остались без авиабилетов, доверившись низким ценам – более выгодным, чем у официальных авиаперевозчиков. Среди пострадавших – спортивные и танцевальные коллективы, семьи из Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Магаданской области и других субъектов РФ.

- Я представляю интересы приморской федерации чирлидинга и чирспорта, которая объединяет юных спортсменов из городов нашего Приморского края. Это владивостокские команды «Искра», «Матрешка» и уссурийские команды - Mico и Unical Team, - поделилась в прямом эфире «Комсомолки» Наталья Мидзяновская, у которой 12-летняя дочь готовилась к поездке в Сочи. - У нас с января шла подготовка к этому престижному международному фестивалю. Все силы были брошены на то, чтобы выступить еще ярче, чем раньше. И в январе же были собраны деньги на билеты. А компания «Скай Тревел» предлагала наиболее выгодный тариф.

По словам Натальи, родители доверились Sky Travel и нисколько не сомневались, потому что совсем недавно, в феврале, часть команды чирлидеров слетала в «Артек» - цены всех устроили, с билетами тоже было все в порядке. Большие проблемы вскрылись в конце апреля.

Эфир на радио «Комсомольская правда» - Приморье» 6 маяФото: Оксана КИСЕЛЁВА

Эфир на радио «Комсомольская правда» - Приморье» 6 маяФото: Оксана КИСЕЛЁВА

По неофициальным данным, руководство зарегистрированной во Владивостоке компании кинуло своих клиентов не меньше чем на 50 миллионов рублей. Такая сумма фигурирует в переписке участников специальной WhatsApp-группы. Более точную сумму, судя по всему, позже назовут правоохранительные органы. Сейчас отделы полиции во Владивостоке принимают заявления, и среди тех, кто сделал это сегодня – еще одна участница прямого эфира руководитель общественной спортивной организации Приморского края «Альянс Чирлидинга и Чир спорта» Ольга Коваленко. Также после обсуждения в студии она съездила в офис Sky Travel на улице Енисейской,7 – компания принимает претензии с 6 по 8 мая.

- Мы только что оттуда, с Енисейской. Принимает и подписывает претензии Анна Беляева, и прорваться к ней очень тяжело. Много людей, и все, конечно, нервные... С ней - два охранника и адвокат. Беляева говорит – «Кому нужны билеты, обеспечим билетами. Кому деньги – тому выплатим их». Но когда это произойдет – не говорит. Мою претензию не подписали, потому что очень много людей, а я была с маленьким ребенком. Завтра моя напарница поедет – попробуем подписать. Но без полиции здесь не обойтись, - считает Ольга.

В офисе Sky Travel во Владивостоке - многолюдно, но когда им выплатят деньги, клиенты не знают. Фото: Ольга Коваленко

На видео, которое она предоставила редакции «КП» - Владивосток», десятки человек толпятся в кабинете и в коридоре. Слышен требовательный возглас: «Где деньги?!». В какой-то момент супруга гендиректора ООО «Скай Тревел» Анна Беляева перешла на нецензурную лексику и добавила: «Это какой-то цирк!».

Несмотря на накал эмоций в компании и вокруг нее, Беляева вышла в эфир по телефону и ответила на вопросы ведущих. В частности пояснила:

- Ситуация произошла из-за неправильного ведения бухгалтерии. Не очень хорошо складывалось уже с декабря, так как мы стали выкупать билеты гораздо дороже, чтобы не подводить людей. …Карты были привязаны к учредителям компании. Все деньги, которые люди отдавали, уходили, естественно, на покупку авиабилетов.

Директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков заверил, что власти контролируют ситуацию. 3 мая он встречался с пострадавшими и представителями МВД.

- «Скай Тревел» – это агент крупного оператора, компании «ТУРИНФО РФР», штаб-квартира которой находится в Москве. И от имени «ТУРИНФО РФР» они выписывали билеты. Сама компания «Скай Тревел» не является туроператором. Но в какой-то момент, по их словам, произошел сбой, и этот сбой пришелся как раз на отъезд большой группы детей. Как только мы узнали об этой ситуации из соцсетей, сразу стали отслеживать; вышли на саму компанию, поговорили с директором и учредителями. И до сегодняшнего дня они подтверждают, что готовы возвращать людям деньги – предлагают с 6 по 8 мая с 12 до 14 часов приехать в офис на Енисейской и написать заявления на возврат средств. А второе заявление нужно написать в полицию – в любом отделении во Владивостоке или сразу в городском управлении МВД на Военном шоссе. И дальше уже будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела, - подчеркнул Константин Шестаков.

3 мая директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков встретился пострадавшимиФото: Сергей БАЛАНОВ