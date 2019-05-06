2019-05-06T10:27:21+03:00
Общество

У пассажира рокового рейса Москва-Мурманск Андрея Чупрунова осталась мать, за которой теперь некому ухаживать

Друзья Андрея рассказали о нем и его супруге, которая также трагически погибла при пожаре в самолете
Алексей САМУСЬКОВ
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Андрей и Екатерина Чупруновы на свадьбе. Фото предоставлено друзьями погибших.Андрей и Екатерина Чупруновы на свадьбе. Фото предоставлено друзьями погибших.
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На борту самолета, выполнявшего рейс Москва-Мурманск, находилась супружеская пара Чупруновых. Андрей и Екатерина отправились на эти майские праздники в Москву, чтобы отдохнуть от тяжелой работы. Он - эколог на Кольской АЭС, расположенной в 12 километрах от города Полярные Зори. Она - простой учитель истории в этом же городе. Друзья Андрея рассказали о том, какой была молодая семья, трагически погибшая в катастрофе в Шереметьево.

Андрей рос в небольшой семье без братьев и сестер. Во дворе, где он жил, сложилась дружная компания, которая не перестала поддерживать связи даже после многочисленных разъездов. Компания не была шумной, просто, как это водится, собирались вместе для совместных посиделок. Мария А. рассказывает, что познакомилась с Андреем в шестом классе. Учились они в разных школах, но это не мешало им дружить в одной веселой компании.

Андрей и Екатерина связали свою жизнь узами брака в декабре 16 года. Фото предоставлено друзьями погибших.

Андрей и Екатерина связали свою жизнь узами брака в декабре 16 года. Фото предоставлено друзьями погибших.

В качестве своей работы Андрей Чупрунов выбрал Кольскую АЭС, что расположена в 12 километрах от его родного города - Полярные Зори. По словам друзей, со своей будущей спутницей жизни Екатериной - учителем истории в гимназии № 1 - Андрей познакомился не так давно. Близкий друг семьи Андрей Г. вспоминает, как 17 декабря 2016 года они связали свою жизнь узами брака.

Семья любила иногда выбраться в столицу России на праздник и отдохнуть от тяжелых трудовых будней. Это был их не первый полет в Москву, они успели завести много полезных знакомств. Те друзья, с кем удалось связаться корреспондентам «Комсомолки» отмечают, что семейная пара не грезила переездом в столицу, и тому было несколько причин.

Андрей Чупрунов. Фото: Соцсети.

Андрей Чупрунов. Фото: Соцсети.

Во-первых, это стабильность на работе. Андрей трудился на атомной электростанции в должности эколога более 15 лет - заработанных совместным трудом денег семье хватало на нормальную жизнь.

Екатерина Чупрунова. Фото: Соцсети.

Екатерина Чупрунова. Фото: Соцсети.

Во-вторых, это родственники. Несмотря на тот факт, что сестра Екатерины сейчас проживает в Германии, в Полярных Зорях проживает отчим Екатерины. Из ближайших родственников Андрея осталась лишь пожилая мама, которая сейчас испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Друзья Андрея и Екатерины, а также коллеги по работе намерены оказать посильную помощь родственникам погибшей семейной пары. «Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Андрея и Екатерины Чупруновых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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