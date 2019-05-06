Приморские астрологи шокировали прогнозами на полеты на фоне трагедии в Шереметьево

Приморские астрологи на следующий день после авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки в самолете погибли в огне 41 человек, предложили своим клиентам скидку 50% на экспресс-предсказание о предстоящем полете. Любой желающий всего за 500 рублей может узнать, ждут ли его в пути какие-либо неприятности. Общественность возмутилась тому, как цинично пиарщики астрологического салона отнеслись к трагедии.

Речь идет о салоне «Калиостро», который, судя по информации на сайте, уже 25 лет работает во Владивостоке. В официальном аккаунте салона в «Инстаграм» 6 мая, через несколько часов после трагедии в Москве, появилось сообщение следующего содержания (пунктуация и орфография сохранены):

- Скорбим вместе со всем миром это жуткая трагедия. Вы можете исключить любые катастрофы из своей жизни! Предлагаем экспресс предсказание о предстоящем полете со скидкой 50% запись в профили нозави кодовое слово «полет» и получи скидку 50% с 6.05.19 по 19.05.19.

Сначала сообщение показалось неудачной шуткой, однако его подлинность подтвердил руководитель салона Евгений Зеленюк. Практикующий Маг и астролог, который ведет оккультную практику с 1988 года – указано на сайте салона.

- Вы сегодня не первый из СМИ, кто интересуется этим. Во-первых, эта акция планировалась заранее. Как вы знаете, у наc в мире упало три «Боинга» один за другим. И у меня в последнее время стали чаще спрашивать именно эту услугу. Администратор Инстаграма со мной советовался, публиковать или нет, раз такое горе. Но а что делать, раз договорились? Но если я завтра опубликую что-то про бизнес-магию или привлечение клиентов в торговый центр, а какой-нибудь торговый центр сгорит, это тоже шокирует? - удивляется маг Зеленюк.

По словам предсказателя, услуга пользуется спросом и стоит копейки, тем более, есть скидка. Получается значительно дешевле, чем у московских «коллег».

Акция от астрологов, шокировавшая общественность

- Кто и на чем наживается? 500 рублей - это много, чтобы сохранить свою жизнь? Это большие деньги за один вопрос, вы считаете? Это я сильно нажился? Или я просто предупрежу человека, и он не попадет в плохую ситуацию? Человек на днях пришел и спросил: «А хорошо ли я слетаю в Европу?» Я посмотрел и сказал, как он слетает - самолет не упадет, вернется назад, будут трудности в стране прибывания, изменение каких-то маршрутов. И все. Человек прилетел в Европу, поменял, действительно, маршрут. Благодарен. А если бы я увидел, что будут какие-то деструктивные вещи, я бы предупредил, там бы он уже сам решал. Если люди ко мне давно обращаются, верят, то они всегда прислушиваются к моему мнению и не полетят.

Случиться, по словам мага, может все, что угодно – от проблем с самолетом до проблем в месте пребывания – это не всегда можно рассмотреть. При этом собеседник утверждает, что если знать, кто и на чем летит, можно предсказать и авиакатастрофу. Однако точность прогнозов, уточняет Зеленюк, около 80%. На это влияют разные факторы, а судьбу некоторых людей астрологи могут просто не увидеть.

Чтобы получить прогноз, можно просто прислать фотографию, маршрут и время путешествия. Консультация займет минут 15-20. Но лучше прийти лично, тогда астролог посмотрит в будущее по пульсу клиента, на картах и по гороскопу, скажет, как пройдет полет и есть ли тенденции, связанные с катастрофами, чего лучше опасаться.

В «Инстаграме» салона уже появились гневные комментарии, читатели называют астрологов шарлатанами: «У людей траур, а вам бы бабла на этом заработать». Однако Евгений Зеленюк возражает:

- С другой стороны, человека предупредил - он жив остался. Что здесь плохого? Почему не ругают тех, кто построил этот самолет, Аэрофлот, который такие самолеты закупает?

Впрочем, юристы считают, что помимо моральной стороны тут есть вопросы и с точки зрения закона.

- Здесь может иметь место нарушение статьи 5 закона «О рекламе» и нарушение статьи 10 закона «О защите потребителей». Есть все основания, чтобы пожаловаться в УФАС. Гражданам предлагают исключить катастрофы из своей жизни, а это означает, что в рекламе могут содержаться признаки ее недостоверности. В данном случае потенциальных клиентов вводят в заблуждение, - прокомментировала агентству PrimaMedia известный приморский адвокат Галина Антонец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

Напомним, в воскресенье, 5 мая, в московском Шереметьево при посадке загорелся самолет Superjet-100, летевший по маршруту Москва - Мурманск. На борту находились 72 пассажира и 5 членов экипажа. Спаслись лишь 37 из них, 41 человек объявлен погибшим.

Редакция «Комсомольской правды» приносит искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибших в страшной авиакатастрофе. Страна скорбит вместе с вами.

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