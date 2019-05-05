2019-05-05T04:22:06+03:00
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Чудесное исцеление: приморский леопард оправился от ран и переехал в просторный вольер

Хищник постепенно выздоравливает. Его выпустят в дикую природу сразу после того, как он сможет самостоятельно охотиться [фото]
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Раненому дальневосточному леопарду провели несколько сложных операций, после чего он пошел на поправку.Раненому дальневосточному леопарду провели несколько сложных операций, после чего он пошел на поправку.Фото: leopard-land.ru
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Самец дальневосточного леопарда прошел курс лечения в Приморье. Тяжелые раны, полученные при столкновении с другим хищником, постепенно затягиваются, ветеринары довольны общим состоянием редкой кошки, ему даже выделили отдельное жилье - просторный вольер на 5000 квадратных метров.

Так как курс лечения пошел леопарду на пользу, специалисты «Земли леопарда» и Центра реабилитации выпустили хищника в открытый вольер. Сейчас они будут наблюдать за его охотничьими инстинктами. Это позволит им оценить охотничьи навыки пятнистого хищника, восстановление которого называют чудом.

Напомним, молодой самца дальневосточного леопарда отловил охотнадзор 3 марта. В тяжелом состоянии его доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных. Возраст зверя составляет около 2,5 лет. По характеру ранений было установлено, что хищник пострадал при столкновении с автомобилем. Содержание и лечение леопарда проводится за счет средств АНО «Дальневосточные леопарды».

За время своего лечения пострадавший хищник набрал в весе 11 кило. Фото: leopard-land.ru

За время своего лечения пострадавший хищник набрал в весе 11 кило.Фото: leopard-land.ru

После операции в марте хищника поместили в карантинный блок, где он жил почти два месяца. Долгое время его состояние оставалось стабильно тяжелым, ветеринары не рисковали давать прогнозы о его судьбе. Однако за время лечения состояние леопарда улучшилось: зверь поправился на 11 кг, раны на лапах затянулись, появилась новая шерсть, атрофированные мышцы восстановились. Закрытый бокс был уже слишком мал для выздоравливающего животного. Теперь его новым временным домом стал обновленный вольер Центра реабилитации.

- Восстановление леопарда от ран - настоящее чудо, добиться которого удалось благодаря высокому профессионализму ветеринаров и его собственной воле к жизни, - отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». - Животному необходимо открытое пространство и свежий воздух, ему надо бегать и охотиться, восстанавливать силу и ловкость, частично утраченные во время вынужденного «постельного режима». Мы уверены, что на открытом воздухе процесс выздоровления леопарда пойдет еще быстрее.

Леопард переехал в новый просторный вольер. Фото: leopard-land.ru

Леопард переехал в новый просторный вольер.Фото: leopard-land.ru

Сотрудникам Центра реабилитации пришлось адаптировать вольер площадью 5000 квадратных метров для дальневосточного леопарда. К ограждениям добавили листы металла. Высокий забор в пять метров исключает вероятность побега леопарда, намного более ловкого, чем тигр, на содержание которого изначально был рассчитан вольер.

- При содержании в вольере в будущем будет необходимо оценить охотничьи навыки леопарда, - подчеркнул Виктор Кузьменко, председатель правления Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других диких животных. - Важно понять, насколько успешно он может добывать пищу самостоятельно, жить в природе. И уже по этим результатам будет принято решение о выпуске в дикую природу. Если он не сможет добывать пищу, либо будет неадекватно реагировать на человека, тогда нужно будет принимать совместное коллегиальное решение о помещении его в неволю.

Наблюдение за хищником ведется дистанционно при помощи видеокамер. Они уже зафиксировали, что он быстро проснулся после наркоза и направился обследовать новую для него территорию.

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Раненый дальневосточный леопард постепенно выздоравливает. Его раны затягиваются, а общее состояние постепенно улучшается (подробности).

Специалисты охотнадзора изъяли раненого дальневосточного леопарда, пострадавшего от укусов хищника. Молодого самца отловили вблизи «Земли леопарда» в районе посёлка Приморский (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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