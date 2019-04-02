2019-04-02T07:33:17+03:00
Дом. Семья

Раненый в Приморье дальневосточный леопард идет на поправку

Ветеринары рассказали, что его раны постепенно затягиваются
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Раненый леопард постепенно идет на поправку.Раненый леопард постепенно идет на поправку.Фото: leopard-land.ru
Изменить размер текста:

Раненый дальневосточный леопард постепенно выздоравливает. Его раны затягиваются, а общее состояние постепенно улучшается, но при этом остается тяжелым. Ветеринарный осмотр показал, что у редкой кошки выросли шансы на выздоровление.

Во время планового ветеринарного осмотра в Центре реабилитации специалисты установили, что его раны затягиваются в плановом режиме. Леопарду провели очередную операцию - на этот раз над поврежденными мышечными тканями. Состояние животного все еще оценивается как стабильно тяжелое, но шансы на выздоровление есть.

- Наша главная задача - сохранить леопарду жизнь, - подчеркнул Виктор Кузьменко, Председатель правления Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других диких животных. - Радует то, что у зверя прекрасный аппетит, а его желудочно-кишечный тракт функционирует нормально. Наблюдаем очень слабую, но положительную динамику в изменении состояния хищника.

Самая большая рана, расположенная на холке леопарда, по-прежнему вызывает опасение у ветеринаров, она все еще требует особого ухода. Пока хищник содержится в карантинном блоке, чтобы минимизировать риск повреждения швов. Леопарду назначено еще несколько осмотров, за его состоянием следят круглосуточно.

Напомним, молодой самец краснокнижной кошки был отловлен сотрудниками охотнадзора вблизи границ нацпарка «Земля леопарда» 3 марта. В тяжелом состоянии леопарда доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных, где ему экстренно оказали помощь. По характеру ранений было установлено, что хищник пострадал в результате кровопролитной драки с другим дальневосточным леопардом, а до этого он пострадал в драке с барсом, что и стало причиной столь плачевного состояния леопарда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На православной выставке-ярмарке жителям Владивостока покажут иконы Николая Чудотворца и Матроны Московской
Во Владивостоке начался ремонт ливневой канализации
Приморье назвали самым удачливым регионом Дальнего Востока
В Приморье стартовала подписная кампания на газеты и журналы на второе полугодие 2019 года
Приговор экс-мэру Владивостока огласят 3 апреля
Опять Prius: лобовое столкновение с самосвалом унесло жизнь таксиста
Жители Владивостока могут избавиться от старых покрышек
Синоптики вновь прогнозируют снег в Приморье
Нарубил на 5 миллионов: в Приморье осудили главаря банды «черных лесорубов»
Виновник лобового ДТП в Приморье, которое закончилось пожаром, ездил без водительского удостоверения
Из Приморья в Токио будут летать ежедневно
Владивосток выходит на генеральную уборку
Мэр Владивостока занялся зарядкой с горожанами
Пьяный мужчина устроил массовую аварию во Владивостоке
Из-за непогоды в Приморье задерживаются автобусы и самолеты
Полиция Приморья позаботилась о детях погибших товарищей
Дальневосточные гектары в Приморье раздают сотнями
Гибелью солдата в Приморье занялись следователи
Апрель удивил Владивосток снегом