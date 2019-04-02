Раненый в Приморье дальневосточный леопард идет на поправку

СЕГОДНЯ 07:33 2019-04-02T07:33:17+03:00

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Раненый дальневосточный леопард постепенно выздоравливает. Его раны затягиваются, а общее состояние постепенно улучшается, но при этом остается тяжелым. Ветеринарный осмотр показал, что у редкой кошки выросли шансы на выздоровление.

Во время планового ветеринарного осмотра в Центре реабилитации специалисты установили, что его раны затягиваются в плановом режиме. Леопарду провели очередную операцию - на этот раз над поврежденными мышечными тканями. Состояние животного все еще оценивается как стабильно тяжелое, но шансы на выздоровление есть.

- Наша главная задача - сохранить леопарду жизнь, - подчеркнул Виктор Кузьменко, Председатель правления Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других диких животных. - Радует то, что у зверя прекрасный аппетит, а его желудочно-кишечный тракт функционирует нормально. Наблюдаем очень слабую, но положительную динамику в изменении состояния хищника.

Самая большая рана, расположенная на холке леопарда, по-прежнему вызывает опасение у ветеринаров, она все еще требует особого ухода. Пока хищник содержится в карантинном блоке, чтобы минимизировать риск повреждения швов. Леопарду назначено еще несколько осмотров, за его состоянием следят круглосуточно.

Напомним, молодой самец краснокнижной кошки был отловлен сотрудниками охотнадзора вблизи границ нацпарка «Земля леопарда» 3 марта. В тяжелом состоянии леопарда доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных, где ему экстренно оказали помощь. По характеру ранений было установлено, что хищник пострадал в результате кровопролитной драки с другим дальневосточным леопардом, а до этого он пострадал в драке с барсом, что и стало причиной столь плачевного состояния леопарда.

ИСТОЧНИК KP.RU