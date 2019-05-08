2019-05-08T04:28:41+03:00
Общество

Работа автобусов на 9 мая 2019 года во Владивостоке: схема движения изменится на восемь часов

Работа автобусов на 9 мая 2019 года во Владивостоке изменится на время проведения парада Победы
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Работа автобусов на 9 мая 2019 года во Владивостоке изменится на полдняРабота автобусов на 9 мая 2019 года во Владивостоке изменится на полдняФото: vlc.ru
Изменить размер текста:

Дальневосточная столица готовится отметить День Победы. Город ждет множество мероприятий, главным из которых станет военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Из-за него временно изменится работа автобусов на 9 мая 2019 года во Владивостоке.

Как сообщили в управлении транспорта мэрии приморской столицы, работа автобусов на 9 мая 2019 года во Владивостоке будет изменена с 7:00 утра до 15:00 дня. В связи с этим автобусы, которые едут со стороны площади Луговой, на «Авангарде» будут сворачивать направо и двигаться в центр по Пушкинской. На остановке «ДВГТУ» общественный транспорт будет разворачиваться и следовать в обратном направлении.

Также с 7:00 утра до 15:00 дня на Посьетской будут разворачиваться автобусы, следующие с «Маяка», и ехать обратно по улице Бестужева.

В этот же промежуток времени автобусы, которые двигаются от Первой и Второй речки в сторону центра и железнодорожного вокзала в районе торгового центра «Клевер Хаус» будут поворачивать налево и двигаться в обратном направлении по Океанскому проспекту.

Работа автобусов на 9 мая 2019 года во Владивостоке изменится для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Автовладельцев просят заранее планировать маршрут поездки.

В ТЕМУ:

День Победы во Владивостоке 2019: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

«Комсомолка» рассказывает о грядущих событиях к 9 мая (подробнее)

Бессмертный полк 9 мая 2019 года во Владивостоке: где пройдет шествие, как зарегистрироваться

«Бессмертный полк» 9 мая 2019 года во Владивостоке прошествует по центральным улицам. Редакция «Комсомолки» публикует подробную информацию о маршруте и регистрации (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Она работает, в квартире чисто": девочку из Самарской области все еще могут вернуть матери, которую обвиняют в жестоком обращении с ребенком
Волонтеры рассказали, что сейчас их не пускают к малышке в детский дом - мать подписала отказ, судьбу девушки будут решать органы опеки и попечительства
«Она кричала, что я якобы пьяный, пошел в магазин за «алкашкой»!»: суд допросил полицейского по делу о «собаке без намордника»
В Новосибирске судят супругов, которые в новогодние праздники подрались с участковым. Лейтенант Будуква впервые в присутствии прессы озвучил свою версию событий
Украденная победа: Почему во всем мире считают, что фашистов разбили американцы
В канун дня Победы корреспондент «КП» поговорила с западноевропейцами, китайцами, американцами, австралийцами... Чтобы выяснить, что они знают о Второй мировой. Ужасно, что большинство однозначно заявили: «Победили США»
Новости 24
В ДВЖД прояснили ситуацию с травмированными на рельсовых путях рабочими
Водитель мотоцикла, спровоцировавший страшное ДТП, скончался в больнице
Пожар в детской поликлинике в Находке: эвакуировали 16 человек
В Приморье сегодня тепло, но дождливо и ветрено
В Приморье обнаружили источник воды, отравленный радиацией
Страшная авария с мотоциклом в Приморье попала на видео
Специальные парковочные места для мам с детьми появились на территории рынка на Спортивной
Ростуризм усмотрел в скандале со Sky Travel во Владивостоке признаки финансовой пирамиды
Плавучий док из Находки затонул в море, не дойдя до Кореи
В Приморье начали отмечать 74-летие победы в Великой Отечественной войне
До победного: 9 мая фуникулер во Владивостоке будет ходить до 23.00
На этой неделе воздух в Приморье прогреется до +25 градусов
Вместо дополнительной выплаты пенсионер во Владивостоке получил купюру «банка приколов»
В Приморье сегодня переменная облачность, возможны небольшие дожди
Во Владивостоке озвучили условия, при которых парковка набережной Цесаревича станет платной