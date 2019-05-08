Работа автобусов на 9 мая 2019 года во Владивостоке: схема движения изменится на восемь часов

Дальневосточная столица готовится отметить День Победы. Город ждет множество мероприятий, главным из которых станет военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Из-за него временно изменится работа автобусов на 9 мая 2019 года во Владивостоке.

Как сообщили в управлении транспорта мэрии приморской столицы, работа автобусов на 9 мая 2019 года во Владивостоке будет изменена с 7:00 утра до 15:00 дня. В связи с этим автобусы, которые едут со стороны площади Луговой, на «Авангарде» будут сворачивать направо и двигаться в центр по Пушкинской. На остановке «ДВГТУ» общественный транспорт будет разворачиваться и следовать в обратном направлении.

Также с 7:00 утра до 15:00 дня на Посьетской будут разворачиваться автобусы, следующие с «Маяка», и ехать обратно по улице Бестужева.

В этот же промежуток времени автобусы, которые двигаются от Первой и Второй речки в сторону центра и железнодорожного вокзала в районе торгового центра «Клевер Хаус» будут поворачивать налево и двигаться в обратном направлении по Океанскому проспекту.

Работа автобусов на 9 мая 2019 года во Владивостоке изменится для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Автовладельцев просят заранее планировать маршрут поездки.

В ТЕМУ:

День Победы во Владивостоке 2019: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

«Комсомолка» рассказывает о грядущих событиях к 9 мая (подробнее)

Бессмертный полк 9 мая 2019 года во Владивостоке: где пройдет шествие, как зарегистрироваться

«Бессмертный полк» 9 мая 2019 года во Владивостоке прошествует по центральным улицам. Редакция «Комсомолки» публикует подробную информацию о маршруте и регистрации (подробнее)