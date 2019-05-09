Более 1,7 тысячи военных и 53 единицы техники показали жителям и гостям приморского центра на Параде Победы 2019 во Владивостоке. Почетными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны, а также первые лица города и региона.

- Более 200 тысяч наших земляков воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Они защищали Москву и Ленинград, сражались под Сталинградом и на Курской дуге, форсировали Днепр, освобождали Украину и Белоруссию, брали Берлин. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 527 приморцев были удостоены высокого звания Героев Советского Союза. Но война досталась непростой ценой. Кажды четвертый не вернулся домой с полей сражений. Они отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Память о них навсегда будет жить в наших сердцах, - сказал Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/707669" frameborder="0"></iframe> Парад Победы 2019 во Владивостоке: легендарная техника, отчеканенный шаг и воспоминания о страшной войне.Александра ШОПЕНКО

Стройными рядами по главной улице Владивостока прошли военныеФото: Олег БЕЛОВ

О начале парада Победы 2019 во Владивостоке возвестил барабанный бой роты нахимовцев, которые задавали ритм и темп всем праздничным расчетам. После бравого марша воспитанников военно-морского училища, по главной площади отчеканенным шагом прошлись и другие стройные «коробки».

Будущие защитники РоссииФото: Олег БЕЛОВ

Белоснежная форма и отточенный шагФото: Олег БЕЛОВ

В парадном марше друг за другом прошли военнослужащие Тихоокеанского флота, в их числе сводный батальон морской авиации Краснознамённой Порт-Артурской авиабазы, морские пехотинцы 155-й отдельной бригады, среди которых герой Российской Федерации. По центральной площади Владивостока браво прошлись десантники, курсанты военных и юридических вузов, суворовцы, спасатели и воспитанники патриотического движения «ЮНАРМИЯ».

В Параде Победы приняли участие десантникиФото: Олег БЕЛОВ

В этом году впервые участие в параде Победы во Владивостоке приняли женщины, которые проходят службу в Тихоокеанском флоте. Дебют представительниц прекрасной половины человечества удался – они разбавили бравое мужское общество женской элегантностью, даруя зрителям очаровательные улыбки. Как итог восхищенные восклики и овации зрителей.

Девушки украсили своим присутствием праздничное шествиеФото: Олег БЕЛОВ

Далее в центр дальневосточной столицы вышла механизированная колонна военной техники. Посмотреть здесь было на что. Впервые в авангарде колонны своим ходом шел легендарный восстановленный танк Т-34, который принимал участие в кровопролитной битве за Сталинград 1942-1943 годов и был подбит.

Легендарный танкФото: Олег БЕЛОВ

Герой нашего времениФото: Олег БЕЛОВ

Следом за ним перед трибунами прошли бронетранспортеры, системы залпового огня «Град», зенитно-ракетные комплексы ближнего действия «Оса», пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион», зенитная ракетная система С-400 «Триумф», 122-х миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и многие другие образцы современной военной техники. Особенное восхищение грозные машины вызвали у детей, которые смотрели парад с завороженными глазами и то и дело восклицали: «Вау!».

Парад военной техникиФото: Олег БЕЛОВ

Замыкала механизированную колонну ретро-техника. Перед трибунами прошли мотоцикл 1944 года выпуска «М-72» и американский армейский автомобиль повышенной проходимости времен Второй мировой войны Willys MB (Виллис).

Раритетная техникаФото: Олег БЕЛОВ

Военный оркестр исполнил патриотические композицииФото: Олег БЕЛОВ

Глядя на стройный парад, в прошлое вернулся Василий Волчек. Глаза и лицо ветерана словно помолодели на 74 года, почтенный возраст выдавал китель, усыпанный орденами и фотография Сталина, которую мужчина всегда носит с собой.

Начало той страшной войны он встретил десятилетним мальчишкой, который резвился с друзьями в деревушке Камень на границе с Белоруссией. Василий Максимович до сих пор помнит все до мельчайших подробностей.

- Когда наши войска отходили, то в нашей деревне останавливались на привал. Я пацаном с ними фактически жил и солдаты организовали меня быть маркитантом - торговцем при войсках. Они давали мне котелки, деньги, я бегал по домам, собирал овощи, молоко, яйца и другие продукты и носил им. Они меня научили пользоваться оружием. И как-то я нашел пистолет ТТ, спрятал за пазухой. Наши войска уже отошли, но я услышал звук мотоцикла. Пригляделся, а там немцы. Тогда достал пистолет, прицелился и… попал. Да прямо в голову. А их было двое, во второго тоже выстрелил. Двоюродный брат все рассказал маме, она нас потом сильно отругала, - вспоминает Василий Волчек.

Василий ВолчекФото: Александра ШОПЕНКО

Затем был партизанский отряд, контузии и Победа. Великая. За которую страна заплатила чудовищно высокую цену. После Василий Максимович исполнил свою мечту - поступил в «мореходку» в Одессе, закончил и волею судьбы оказался во Владивостоке.

Всю войну в Приморском крае провела Фаина Кабанцева. Воспоминания о самой кровопролитной войне в истории человечества въелись в память женщины и она в красках смогла передать те страшные картинки. Работала в годы войны 12-летняя Фаина Георгиевна в 310 госпитале в Уссурийске.

- Я была комсоргом, когда к нам привезли раненных из Сталинграда. За ними ухаживали все, в том числе и комсомольцы. Я запомнила, как лежал раненный солдат под марлевым куполом. Я его раскрыла, и он говорит: «Сестричка, почеши ногу». Я откинула простынь и обомлела: от солдата осталась голова и кусочек тела. И тут я потеряла сознание, - вспоминает ветеран.

После Великой Отечественной - война с Японией. Комсомольцы помогали солдатам заряжать бомбы - людей не хватало. Потом был разгром Квантунской армии, восстановление городов и налаживание жизни. Сейчас, признается Фаина Георгиевна, намного лучше.

Фаина Георгиевна КабанцеваФото: Александра ШОПЕНКО

Когда объявили о том, что началась война, Александре Андреевне было почти 20 лет, жила она в Томске. Ветеран рвалась на фронт и ее вместе с еще 32 женщинами отправили во Владивосток. Местом службы стал госпиталь номер 573.

- В госпитали я работала медицинской сестрой до 1946 года, потом демобилизовалась. Наше учреждение принимало раненных отовсюду, потом мы их развозили по разным городам - даже в Москву и тогда еще Ленинград. В медицине я проработала в общем 50 лет, - поделилась Александра Андреевна.

Центральная трибуна с самыми почетными гостями праздника – ветеранамиФото: Олег БЕЛОВ

День Победы у всех героев рассказа вызывает одинаковые воспоминания: тогда, 9 мая 1945 года, у всей страны смешались слезы горя и счастья.

Завершился парад Победы 2019 во Владивостоке под марш-песню «Победа» в исполнении сводного военного оркестра Владивостокского гарнизона.

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