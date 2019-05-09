«Бессмертный полк 2019» во Владивостоке: в праздничной колонне прошло рекордное количество участников

Сразу же после парада Победы во Владивостоке стартовала акция «Бессмертный полк». Десятки тысяч людей прошли с портретами участников ужасных событий 1941-1945 годов от здания «Серая лошадь» до Корабельной набережной. С каждым годом число участников «Бессмертного полка» увеличивается, 2019-ый не стал исключением. Патриотическая акция объединила почти 125 тысяч жителей по всему Приморью. В краевой столице частниками памятного шествия стали около 40 тысяч человек.

«Бессмертном полк»начал движение под барабанную дробьФото: Олег БЕЛОВ

С каждым годом число участников «Бессмертного полка» растетФото: Олег БЕЛОВ

Захотел пройти в «Бессмертном полку» и сын Елены Пономаренко. В руках у женщины - портрет деда, который хоть и не дожил, но участвует в параде Победы, добытой, в том числе, и благодаря ему.Среди участников шествия в этом году можно было увидеть много молодежи. Парни и девушки со штендерами в руках надевали не себя атрибуты одежды образца тех времен и запевали фронтовые песни. В праздничной колонне шли даже дети в форме военных лет.

Участники «Бессмертного полка» гордо несут портреты близких людейФото: Олег БЕЛОВ

- Это мой дедушка Степан Алехов. Он служил в пехоте рядовым, был под Сталинградом и пропал без вести, а домой пришла «похоронка». Там был ад на земле! Тех, кто не знает полностью историю своих родственников, бывших в той страшной битве, не мало, - делится Елена Пономаренко.

Некоторые из участников «Бессмертного полка» долго работали над тем, чтобы дать возможность своим предкам посмотреть военный парад и пройти по улицам города. Екатерина Иванова четыре года искала информацию о своих дедушках и их фотографии, зная лишь имена и фамилии и место призыва одного из них.

«Бессмертный полк» занял центральные улицы приморской столицыФото: Олег БЕЛОВ

- Мне удалось отыскать в интернете информацию о моем дедушке Александре Иванове. Он сам из Приморья, погиб в Эстонии в 1944 году после освобождения города Тарту. Я нашла приказ о награждении его медалью «За отвагу», описание подвига и даже братскую могилу, где он захоронен. Дедушка служил в разведроте, был в тылу врага, координировал передвижение наших войск и нарвался на немцев, - рассказывает с неподдельной радостью участница «Бессмертного полка» Екатерина Иванова.

О втором дедушке Екатерины сведений меньше. Призывался он в Ростовской области и попал в плен. Дальше следы теряются.

Антонина Чичигина каждый год ходит в «Бессмертном полку» с фотографией своего папы - Николая. На снимке совсем еще юный парень, а на обратной стороне подпись: «Мой боевой товарищ Степан». К сожалению, о нем ничего не известно.

- Моего отца призвали на войну из Сибири в 1944 году. Он закончил школу медслужбы в Хабаровске и во Владивосток уже попал в начале 1945-го, - голос Антонины Чичигиной дрожит. - Здесь он продолжил свою службу уже в войне с Японией в качестве медика. Его уже нет четыре года и я считаю своим догом встать в «Бессмертный полк», чтобы он увидел, как его боевые товарищи идут вместе с ним.

В «Бессмертном полку» в этом году прошло порядка 40 тысяч человек - больше, чем в предыдущие годы проведения акции. Вместе с ними в этот день в центре Владивостока были и те, кто заплатил за Победу великую цену, те, кого уже нет в живых, те, благодаря которым над нашими головами мирное небо.

Приморцы принесли портреты близких людейФото: Олег БЕЛОВ

Центральную улицу Владивостока заполнил нескончаемый потокФото: Олег БЕЛОВ

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