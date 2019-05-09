Чай с булочкой и фронтовые 100 грамм: ветераны со всего Владивостока продолжили праздновать 9 мая в Адмиральском сквере

День Победы отмечает сегодня Владивосток. Традиционно, после военного парада главные герой праздника - ветераны - собираются в Адмиральском сквере, чтобы встретиться с друзьями и приятелями, вспомнить былые времена и тех, кого сейчас с нами нет.

К моменту, когда ветераны приходят в сквер, повара Тихоокеанского флота уже успевают наготовить десятки килограммов настоящей «солдатской» каши. Также в меню булочки и сладкий чай. Для главных героев праздника накрыт стол, среди яств: черный хлеб, сало и фронтовые 100 граммов. За подвиг и мужество, за Победу, за тех, кто пал в той чудовищной войне.

- Мы родились через 17 лет после войны. Когда нам было по семь, тем, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, было около 50. Это были люди, которые передавали нам свои воспоминания и впечатления, рассказывали об ужасах тех лет. Мы видели, что в «Бессмертном полку» в первых рядах шагает молодежь. Значит, память о подвиге наших отцов и дедов будет жить в последующих поколениях, - сказал Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Угощались гости сквера под песни о войне. В исполнении творческих коллективов звучали «Весна 45-го года», «День Победы», «На безымянной высоте». Знакомым мотивам подпирали фронтовики, труженики тыла, дети войны. Кто-то тихо, сдерживая слезы, кто-то настолько громко, что и обходился без микрофона.

Обычно в этот день и в этом сквере не принято донимать ветеранов вопросами о военном прошлом, заставлять их вытаскивать наружу воспоминания о страшных днях, когда судьба одной седьмой части суши висела на волоске. Иначе разрушится своя, особая атмосфера, сотканная из радости и печали. Как сказала проходящая меня бабушка в кителе, усеянном орденами: «Как 9 мая 1945 года».

В ТЕМУ:

Парад Победы 2019 во Владивостоке: легендарная техника, отчеканенный шаг и воспоминания о страшной войне

На главной площади дальневосточной столицы показали всю военную мощь Приморского края (подробнее)

«Бессмертный полк 2019» во Владивостоке: в праздничной колонне прошло рекордное количество участников

По центральной улице дальневосточной столицы с портретами участников Великой Отечественной и Второй мировой войн прошли около 40 тысяч человек (подробнее)