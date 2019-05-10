Мэр Владивостока рассказал о больших изменениях на острове Русском

Остров Русский – а именно территория после кампуса ДВФУ - остается одной из горячих точек города Владивостока в плане благоустройства. О том, что там фактически нет дорог, особенно в распутицу, местные жители говорят давно. Не раз об этом шла речь и в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» - даже когда гости приходили по приятным поводам. Вскоре после избрания мэром Олега Гуменюка, в марте этого года, редакция «КП» - Владивосток» цитировала обращения островитян: «Дорога на Русском - это «стиральная доска», торчат острые камни; автобусы ломаются, сплошные ухабы, ямы, рытвины; никто не ровняет, не отсыпает».

В конце апреля Гуменюк обсудил проблемную тему с губернатором Олегом Кожемяко, после чего объявили о предстоящем асфальтировании дороги на мыс Поспелова и бухту Новик. Также власти откроют еще один детский сад и восстановят пирс на острове Попова, наладят морское сообщение. А 9 мая, несмотря на праздничный день, после парада Победы мэр пообщался с наиболее активными жителями острова Русский: выслушал их мнения, ответил на вопросы и поделился конкретными планами. Часть из них должна быть реализована уже в 2019 году.

Мэр Владивостока обещает решать проблемы острова постепенноФото: vlc.ru

- В этом году заасфальтируем восемь километров островных дорог, в этом нам поможет администрация края. Сделаем дорогу на Поспелово, там же проведем свет – такая задача поставлена муниципальному предприятию «ВПЭС». Чуть позже, к сентябрю-октябрю, планируем сделать и дорогу на Экипажной, с тротуаром, как это положено. Также в планах – дорога на Парис, - сказал Олег Гуменюк.

Он пояснил, что проблемы копились годами, и сразу решить их все не получится.

- Будем действовать поэтапно, - цитирует пресс-служба слова главы администрации Владивостока.

В 2020 году специалисты проведут освещение в поселке Парис. Еще одно важное изменение коснется работы общественного транспорта: на Русском установят 13 новых остановочных павильонов. Также на нескольких остановочных пунктах расширят дорожные карманы, чтобы автобусам было удобнее туда подъезжать.