Педагог от бога, отличный руководитель: преподаватели и ученики встали на защиту директора оскандалившейся школы во Владивостоке

Страсти вокруг БДСМ-перфоманса в образцовой и одной из крупных школ Владивостока только разгораются. Напомним, что за день до последнего звонка ученики 11б класса перехитрили учителя и решили устроить шоу с переодеваниями. Девочки нарядились в полицейскую форму, а мальчики предстали в образах ковбоев и зайчиков с обнаженными торсами и заклеенными сосками. После случившегося директор написала заявление на увольнение, однако родители учеников школы считают, что Галина Пугина поспешила с решением.

Корреспондент «КП»-Владивосток» пообщался с учениками школы номер 74 и узнал некоторые подробности скандального мероприятия. Во время так называемого «Дня непослушания» старшеклассники на каждой перемене устраивали флешмобы, ну ничего пошлого или некорректного на протяжении всего времени себе не позволяли. Ребята, которые отличились позже, были одеты не скромно, но и не слишком вызывающе, юноши ходили в застегнутых пиджаках, хоть и на голое тело. Ни о каких масках никто не подозревал до самого финала, – рассказывают ученики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/710753" frameborder="0"></iframe> Видео последнего звонока с БДСМ и «полицией» в школе Владивостока.

евочки нарядились в полицейскую форму, а мальчики предстали в образах ковбоев и зайчиковФото: Социальные сети

О директоре МБОУ СОШ №74 города Владивостока большинство опрошенных респондентов отзываются положительно. Ученики и родители уверяют, что Галина Пугина – профессионал с большой буквы. Помимо руководящей должности она ведет уроки истории. Ученики уверяют, что Галина Федотовна не только интересно преподает сам предмет, но и всегда дает возможность исправить плохие оценки с помощью рефератов и других заданий.

– У нас отличный директор. Всегда отвечает на все вопросы родителей. Никаких лишних поборов. А в ситуации с позорной выходкой выпускников, она вообще не виновата, не могла же она предвидеть, – констатируют родители восьмиклашек, которым только предстоит познать все прелести последнего звонка и выпускного.

После случившегося директор написала заявление на увольнениеФото: Социальные сети

Приморские учителя из нескольких городов, с которыми удалось пообщаться «Комсомолке», также уверены, что директор лишь стала заложником сложившейся ситуации.

– С родителей должен быть спрос, именно они воспитали таких раскрепощенных детей – уверен психолог с 15-летним стажем, работающий с детьми разных возрастов. - Директор виноват лишь косвенно, что не проследила ситуацию до конца и не предвидела возможные последствия «Дня непослушания или самоуправления», как он называется в некоторых учебных заведениях.

Парни щеголяли по школе полуголыми с заклеенными соскамиФото: Социальные сети

В самой школе поползли слухи об увольнении сразу нескольких специалистов. Так, по некоторой информации планирует сложить полномочия и классный руководитель 11б класса, ставшего участником флешмоба. По неподтвержденным данным, может уволиться и одна из завучей, которая должна была принимать непосредственное участие в подготовке школьного праздника. Однако директор эту информацию официально не подтвердила.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/710736" frameborder="0"></iframe> В школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах.

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