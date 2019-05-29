Полиция Приморья: по факту смертельной аварии с туристами из Китая следователи возбудили уголовное дело

Следователи отдела МВД России по Уссурийску возбудили уголовное дело по факту аварии с пассажирским автобусом. Транспорт с туристами из Китая следовал из Покровки во Владивосток. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и автобус вылетел с трассы в кювет, где перевернулся. Итог: двое погибших жителей КНР и 19 пострадавших. Подробнее - в материале «Комсомольской правды».

Все случилось после обеда во вторник, 29 мая. Автобус марки Кia Granbird под управлением 57-летнего мужчины перевозил туристов из Китая в составе 43 человек. В Уссурийске в районе дома 145 по Владивостокскому шоссе - 665 км автодороги А-370 Хабаровск-Владивосток - водитель по неизвестным пока причинам с управлением габаритного транспорта не справился. Пассажирский автобус вылете с трассы в кювет, а в дальнейшем и вовсе перевернулся.

В спасательной операции приняли участие 38 специалистов экстренных служб и 14 единиц техники. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

На место происшествия незамедлительно прибыли полиция, МЧС, медики. По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, в спасательной операции приняли участие 38 специалистов экстренных служб и 14 единиц техники. Очевидцы происшествия рассказали, что к месту аварию сразу же приехали четыре бригады медиков.

В процессе эвакуации пассажиров из перевернутого автобуса сотрудники скорой помощи диагностировали травмы различной степени тяжести у 19 человек. Среди них оказался и 57-летний водитель, который получил сотрясение головного мозга.

Автобус получил серьезные механические и кузовные повреждения. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Жизнь еще двух пассажиров, туристов из Китая, спасти не удалось. От полученных травм мужчина 1950 года рождения и женщина 1959 года рождения скончались на месте ДТП. Еще пятеро пострадавших сейчас находятся в больнице Уссурийска.

В пресс-службе администрации Приморского края сообщили, что туристы из Китая прибыли в Приморье в рамках межправительственного соглашения между Россией и КНР об обмене туристскими группами. Всего в автобусе в момент аварии находились 45 человек. Буквально в первый час после инцидента корреспондент «КП» попытался связаться с руководителем турфирмы «Диалог народов», которая и осуществляла перевозку пассажиров из Китай. Говорить Евгения Белянина не смогла - директор компании на тот момент уже выехала на место происшествия.

Уже к вечеру полиция проверила документацию компании-перевозчика и не выявила нарушений. Как выяснилось, путевой лист, отметки о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотров соответствуют установленным требованиям. Более того, медицинское освидетельствование показало, что водитель в момент аварии был трезв. К слову, одной из причин серьезной аварии называют внезапное ухудшение здоровья мужчины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/711564" frameborder="0"></iframe> Видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Сегодня следственное подразделение отдела МВД России по Уссурийску возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Водителя уже заключили под стражу.

Теперь во всем случившемся еще предстоит разбираться специалистам. Редакция «Комсомольской правды» продолжает следить за развитием событий.