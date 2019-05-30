2019-05-30T04:53:06+03:00
Общество

Пострадавшие при ДТП в Приморье китайские туристы имеют право на страховые выплаты

Страховщик подтвердил наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, при условии признания случая страховым
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В результате ДТП пострадали 20 пассажиров автобуса, двое погибли.В результате ДТП пострадали 20 пассажиров автобуса, двое погибли.Фото: dpscontrol.ru
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Пострадавшим пассажирам и родственникам погибших при ДТП в Приморье положены страховые выплаты до 2,025 миллиона рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Об этом сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс. Он также уточнил, что, согласно данным, гражданская ответственность владельца автобуса застрахована в ООО «Паритет – СК».

Напомним, 28 мая на 665-м километре автодороги ХабаровскВладивосток перевернулся автобус с китайскими туристами. Иностранцы прибыли в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами. В результате ДТП пострадали 20 пассажиров автобуса, двое погибли.

Родственникам погибших для получения выплат необходимо предоставить в страховую компанию письменное заявление на выплату (его можно заполнить в офисе компании), документ, удостоверяющий личность, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении или родство с погибшим.

Размер выплат пострадавшим рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1164. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени ее сложности.

Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тысяч рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы. При этом ушибы или ссадины оцениваются в 1 тысячу рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 миллионов рублей.

Пострадавшим в этой аварии пассажирам автобуса для получения выплат необходимо написать заявление в страховую компанию и предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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