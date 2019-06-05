Парень, устроивший «резню по-приморски» в одном из кафе Находки, оказался жителем Комсомольска-на-Амуре

История с бензопилой, произошедшая в забегаловке в Приморском крае, получила неожиданную развязку. Мужчина, устроивший дебош, оказался приезжим из Комсомольска-на-Амуре. Сейчас молодой человек ожидает суда, где ему озвучат приговор. Нарушитель рискует лишиться свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

Инцидент произошел еще в конце марта. Все случилось в городе Находка. Одна из местных забегаловок под названием «У Арифа» в очередной раз отличилась происшествием, которое больше напоминает сценарий фильма ужасов. Парень в неадекватном состоянии зашел в кафе с бензопилой в руках и принялся размахивать ею в разные стороны. Сопровождалось действо звуком включенного девайса, что придавало ситуации эпичности. Чтобы хоть как-то утихомирить дебошира, к нему кинулись другие посетители заведения. Тем временем жужжащая бензопила уже успела намотаться на тюль, и тогда скрутить буйного посетителя стало проще. Все происходящее попало на камеру мобильного телефона - снимал сцену еще один посетитель забегаловки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/699059" frameborder="0"></iframe> Резня по-приморски: житель Находки напал на посетителей кафе с бензопилой.

В тот момент, пока дебошир размахивал инструментом, в заведении началась паника. Пронзающие женские крики не умолкали до конца видеоролика. Когда отобрать у парня бензопилу все же удалось, на него обрушился шквал нецензурной лексики. Помимо этого, на кадрах видно, как женская рука обвила шею молодого человека. Сам он в этот момент, казалось, вообще не понимал, что происходит: широко распахнутые глаза бегали из стороны в сторону. Хулигану скрутили руки, и в это время на него буквально напала девушка и схватила за лицо.

Не остался в стороне и владелец заведения - сам Ариф. Он, также как и остальные, пытался усмирить парня.

Спустя несколько дней инцидентом заинтересовались сотрудники местной полиции. Ролик, снятый в кафе, естественно попал в социальные сети и стал поводом для обсуждения. После этого правоохранительные органы провели соответствующую проверку: опросили и посетителей, и персонал ресторана.

Фото: скриншот из видео.

В результате в отделении полиции оказался 30-летний мужчина. Оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков. В свое оправдание парень сказал, что был очень пьян и совсем ничего не помнит. Однако признательные показания все же дал. Накануне стало известно, что дебошир вовсе не житель Приморья. Парень приехал в регион на время длительной командировки. Сам же он родом из Комсомольска-на-Амуре. По итогам парень из Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела.

Подразделение дознания городского отдела полиции на сегодняшний день уже окончило расследование уголовное дела, возбужденного по факту хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Теперь суду предстоит решить, как наказать мужчину, устроившего резню по-приморски в кафе «У Арифа». Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа в размере до пятисот тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.