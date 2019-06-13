В Приморье появились два новых вице-губернатора

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на полях Медиасаммита-2019 назвал имена двух своих новых заместителей. Ими стали действующие руководители департаментов здравоохранения и образования, в регионе такое происходит впервые.

Новую для администрации края должность вице-губернатора – директора департамента здравоохранения Приморского края, курирующего вопросы физической культуры и спорта, займет Виктор Фисенко. Аналогично директор департамента образования Приморского края Наталья Бондаренко станет заместителем главы региона по данному направлению и будет курировать вопросы культуры и охраны объектов культурного наследия.

Курировавшая ранее здравоохранение, спорт и социалку вице-губернатор Ирина Медведева с 13 июня уходит в отставку.

По сути, речь идет о начале административной реформы, в ходе которой в Приморье вместо администрации появится правительство, а центрами принятия политических решений в разных сферах будут министерства.

- Министры – это люди, которые погружены в тему глубоко и отвечают за свои направления. Не может один вице-губернатор понимать все досконально в спорте, культуре, образовании и здравоохранении, – заявил Олег Кожемяко.

По сути, впервые в регионе один человек совмещает должность зама губернатора и директора департамента. Чтобы это стало возможным, в апреле приморские депутаты приняли специальный закон. Предполагается, что такое совмещение коснется крупных социально-значимых направлений, позволит экономить затраты на содержание чиновников и повысит уровень их ответственности.

Виктор Сергеевич Фисенко возглавил департамент здравоохранения Приморского края в январе 2019 года, приехав из Москвы. Он родился в Новокузнецке, окончил в 2001 году Сибирский государственный медицинский университет по специальности «фармация» и работал в практическом здравоохранении по основной специальности. С 2008 по 2013 годы занимал различные должности в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения в Москва, начиная от ведущего специалиста-эксперта до заместителя начальника управления. С 2013 по 2019 годы – начальник управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Росздравнадзора. Имеет ученую степень: кандидат фармацевтических наук.

Наталья Валерьевна Бондаренко в отличие от него местная - родилась в Находке, в 1989 году окончила Дальневосточный государственный университет по специальности «правоведение», вела юридическую практику в статусе адвоката Приморской краевой коллегии адвокатов, специализировалась на трудовых и гражданских делах. С июня 2008 года по апрель 2019 года возглавляла управление образования администрации Находкинского городского округа. С 18 апреля 2019 года – и.о. директора департамента образования Приморского края.

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