«Что было в Вегасе - остается в Вегасе»: вице-губернатор Ирина Медведева уходит в отставку

Вице-губернатор Приморского края Ирина Медведева, курировавшая здравоохранение, спорт и социальную сферу, с сегодняшнего дня уходит в отставку. В этой должности она проработала чуть больше пяти месяцев.

Полномочия перешли к Виктору Фисенко, директору департамента здравоохранения, который теперь будет занимать необычную должность, совмещая руководство департаментом и функцию заместителя губернатора. Такая же метаморфоза произошла и с главой департамента образования Натальей Бондаренко, она тоже теперь вице-губернатор.

Ирина Медведева же назначена уполномоченным по правам ребенка в Приморском крае. Ранее, после серии скандалов со школьниками, эту должность покинула Анна Личковаха.

На своей страничке в соцсетях Медведева поблагодарила губернатора за шанс поработать в его команде.

- Очень приятно осознавать, что у нас в крае еще достаточно много профессионалов на которых все держится. Самым трудным в этой истории было: сказать «да» и согласится принять эту должность, оставить все свои проекты (замечательно , что они живут самостоятельно), забросить свою страничку здесь и не писать, что думаешь и чувствуешь. Комментировать в духе «я же говорил, у нее ничего не получится» не стоит. Потому что все получилось и даже больше, чем можно было представить, - написала Ирина Медведева.

Также добавила, что больше эту тему комментировать не будет, потому что «все, что было в Вегасе, остается в Вегасе».

А ведь действительно, когда Кожемяко в конце прошлого года позвал Медведеву на такую ответственную должность, многие отнеслись скептически. Одно дело дело заниматься общественной деятельностью и критиковать очереди из многодетных семей за земельными участками в соцсетях, а другое - решать проблемы приморского здравоохранения. Впрочем, вряд ли к Медведевой есть претензии - последние месяцы прошли без каких-то видимых проблем и скандалов.

Ирина Медведева родилась в Тобольске, в 1993 году окончила Тюменский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». В 2012 году прошла обучение по программе «Вопросы поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 2012 года и по конец 2018 года занималась общественной работой – возглавляла региональную общественную организацию «Совет многодетных родителей», принимала активное участие в сопровождении реализации на территории Приморья закона о предоставлении бесплатной земли многодетным и подведения к участкам инфраструктуры. А кроме того успела поработать в качестве советника губернатора Приморья Владимира Миклушевского.

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