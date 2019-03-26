Со скандалами в сфере образования Приморья разберется специалист из Находки

В эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» сегодня обсудили отставку и.о. директора департамента образования и науки Надежды Кочуровой, о которой заявил накануне губернатор Олег Кожемяко. Он назвал недопустимой ситуацию с задержками стипендий и заработной платы в отрасли из-за того, что муниципалитеты не получили вовремя 31 миллион рублей. Это показала упомянутая губернатором служебная проверка.

Кроме того, редакция «КП» - «Владивосток» сообщала недавно о скандалах в школах краевого центра, Артема и Большого Камня; увольнениях «социального» вице-губернатора Константина Межонова и детского омбудсмена Анны Личковаха. Кочурова была исполняющей обязанности директора департамента с июля 2018 года и, судя по оценкам наблюдателей, окончательно развалила его работу.

- В последнее время в кадровой работе были очень серьезные недочеты. Постоянная чехарда – смена руководителей системы образования Приморского края – ни к чему хорошему не привела. Не выполнялись бюджетные обязательства, потеряна организационная планка, не было прямой работы с муниципалитетами на высоком уровне. А так как не получалось показать хороший результат, стали бороться с людьми, искать виноватых, появились интриги. Очень много вакансий в департаменте. Между тем, раньше он был департаментом номер один – не в обиду другим. Там работали всегда высокоэффективные, интеллектуальные, грамотные люди. При любых руководителях края они не занимались политикой и не чурались работать во внеурочное время. К сожалению, многие из этих людей уже ушли, - отметил в прямом эфире директор Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» Александр Зубрицкий. Он хорошо знает предмет разговора, так как сам в 2012 - 2014 годах отвечал за образование в администрации Приморья.

Зубрицкий добавил, что в последнее время много говорят о роли учителей, ремонте школ, современном оборудовании, но при этом «совсем забыли про самого ребенка; более того, стали делить на детей из успешных семей и детей с проблемами, и отсюда – все негативные ситуации, которые на слуху».

Как пояснили в пресс-службе краевой администрации, после ухода Надежды Кочуровой обязанности директора департамента пока исполняет одна из заместителей – Наталья Василянская. Но это временно. Разгребать авгиевы конюшни приморского образования предстоит «темной лошадке» Наталье Бондаренко, которая сейчас - начальник управления образования в Находке. И местные говорят, что уже грустят по поводу ее ожидаемого переезда во Владивосток.

Вице-спикер думы городского округа Татьяна Белоногова рассказала, что Бондаренко по образованию – юрист, но это не помешало ей грамотно выстроить работу в сфере образования:

- Она была довольно процветающим адвокатом, когда ее попросили возглавить сферу образования. Здесь ведь не надо стоять у доски или придумывать новые программы образования. Ей нужно руководить процессом, и она с этим справляется уже 10 лет. То есть у Натальи Валерьевны есть определенный дар: она чувствует людей, может их мотивировать, как руководитель ставит задачи и потом контролирует. Добилась того, что к Находке в этом плане стали серьезно относиться на региональном и даже на федеральном уровне. Бондаренко защищала инновационные программы на уровне федерации, откуда, собственно, и попала в кадровый резерв власти.

Александр Зубрицкий также отметил, что знает Наталью Бондаренко и ее возможности: для него она – не темная лошадка, а сильный, волевой, подготовленный специалист. Но для работы на краевом уровне ей, конечно, понадобится поддержка других профессионалов.