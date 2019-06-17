Названа причина аварии с зенитным комплексом «Панцирь-С» во Владивостоке

Причины ДТП с ЗРПК «Панцирь-С» установили военные следователи Приморья. Напомним, в марте этого года КамАЗ, перевозивший тяжелый зенитный комплекс, перевернулся на трассе «Седанка-Патрокл» и перегородил проезд.

Как сообщили в пресс-службе Военно-следственного управления по Тихоокеанскому флоту, перевернулся грузовик с многотонным дорогостоящим грузом из-за того, что водитель потерял управление. Причем произошло это не по его воле – машина наехала на яму на дороге, которая послужила неким трамплином, что привело к повреждению крепления левой рессоры КамАЗа.

В ведомстве отметили, что нарушения в действиях водителя усмотрены не были. В связи с этим в возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины» (максимальное наказание – до двух лет тюрьмы)было отказано.

- Материалы процессуальной проверки по признакам преступления, статьей «Нарушение требований в области транспортной безопасности» направлены в территориальные следственные органы для правовой оценки действий чиновников управления дорог и благоустройства Владивостока, - подчеркнули в ВСУ СК России по ТОФ.

Максимальное наказание по вышеуказанной статье – 80 тысяч рублей штрафа.

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