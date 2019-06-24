Государство заплатит 38 миллионов владельцам «китовой тюрьмы» за выпуск 2 косаток и 6 белух

Стало известно, сколько государство заплатит за 2 косаток и 6 белух, которых демонстративно «освободили» из «китовой тюрьмы» в Приморье 20 июня во время «Прямой линии с Владимиром Путиным». Согласно договорам, размещенным на сайте «Госзакупки», ВНИРО покупает у тех самых отловщиков белух по 3 миллиона рублей за штуку, а косаток – по 10 миллионов.

Договоры заключены со всеми четырьмя компаниями, отловившими прошлым летом в Охотском море по 3 косатки и 22 белухи на продажу в Китай. ООО «Океанариум ДВ» обязуется доставить из бухты Средняя в Приморье к мысу Перовского в Хабаровском крае косаток, а компании «Белый кит», «Афалина», «Сочинский дельфинарий» - белух. Общая стоимость услуг - 38 миллионов 240 тысяч рублей.

Все контракты размещены 19 июня, за день до прямой линии. Процедура предусматривает закупку у единственного поставщика.

Но цена может поменяться от того, сколько животных переживет транспортировку. В договоре так и написано: заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться исполнять обязанности, если товар прибыл к месту поставки в неживом состоянии или в состоянии не позволяющем, обеспечить их выпуск в естественную среду обитания.

Кроме того, как бы это цинично ни звучало, поставщик обязан своими силами или за свой счет утилизировать трупы животных, не выживших до момента перехода права собственности на товар к заказчику.

Животных планировали доставить из Приморья в Хабаровский край – 1800 километров - за пять дней. В специальных тарах с соленой водой их погрузили в фуры и довезли до Хабаровска, где перегрузили на баржу.

По данным организации «Эковахта Сахалина», в ближайшие часы – вечером 24 июня - судно с косатками и белухами приходит в поселок Иннокентьевка, расположенный на Амуре недалеко от его устья, в 30 км выше по течению от Николаевска-на-Амуре. Завтра или даже сегодня ночью животных планируется перегружать на автотранспорт и перевозить по суше в район мыса Перовского, где находится береговая база, принадлежащая Александру Бронникову, одному из владельцев бизнеса по отлову китообразных. Базу видно на спутниковых снимках, немного южнее мыса Перовского, на берегу Охотского моря. С нее и планируется выпуск косаток и белух в море.

- Большая проблема состоит в том, что дорога от Иннокентьевки до мыса Перовского очень плохая, к тому же весь июнь там шли дожди и дорогу очень сильно размыло. Есть угроза, что не все животные перенесут этот самый тяжелый участок пути, - говорит глава «Эковахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

В бухте Средняя в Приморье остаются еще 8 косаток и 81 белуха. Простыми подсчетами получаем, что на освобождение всех китов государству понадобится еще 323 миллиона рублей.

Тем временем суд во Владивостоке оштрафовал сегодня четвертную компанию-отловщика по иску пограничного управления ФСБ за нарушение правил вылова животных. Итого владельцы «китовой тюрьмы» оштрафованы на общую сумму порядка 150 миллионов рублей. Впрочем, у отловщиков есть право это решение обжаловать.