2019-06-24T11:13:44+03:00
Общество

Четвертый пошел: последний отловщик косаток для «китовой тюрьмы» в Приморье оштрафован

Пока решение в силу не вступило, но ООО «Афалина» уже планирует обжаловать его
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Глеб Ильинский.Фото: Глеб Ильинский.
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Фрунзенский районный суд оштрафовал четвертого отловщика косаток. Компания ООО «Афалина» нарушила правил рыболовства.

Как сообщили в суде, компании ООО «Афалина» придется выплатить крупный штраф в размере 28,176 миллиона рублей. Предприятие нарушило правило и требования, регламентирующие рыболовство.

В ходе следствия специалисты установили, что компания незаконно выловила четырех косаток с различными нарушениями. Среди них такие как незаконное место вылова, несоответствие технических средств и типа судов, нарушение процедур вылова и другие. Свою вину предприятие признавать даже не планировало, а наоборот - просило приостановить дело в связи с отсутствием состава правонарушения.

Пока решение в силу не вступило, но ООО «Афалина» уже планирует обжаловать его.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», ранее дтри компании - ООО «Океанариум-ДВ», ООО «Белый кит» и ООО «Сочинский дельфинарий» - получили штрафы по такому же сценарию.

Именно эти компании получали разрешение от Росрыболовства на вылов млекопитающих для продажи в Китай. Недавно суд Южно-Сахалинска признал эти разрешения незаконными.

Общественный резонанс привел к проверкам и уголовному делу по факту незаконного вылова косаток и белух. Оказалось, что млекопитающих выловили еще детенышами, некоторым белухам нет и года. В итоге президент Владимир Путин поручил Минприроды определить дальнейшую судьбу китов, министр Дмитрий Кобылкин заявил, что надо их выпускать на волю, только посоветовавшись с учеными. Подключились даже ученые с мировым именем, такие как океанолог Жан-Мишель Кусто и его команда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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