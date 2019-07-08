Закрытие китайского рынка во Владивостоке обрастает новыми странностями

История с закрытием во Владивостоке китайского рынка на Спортивной улице обрастает новыми странностями. 25 июня приставы опечатали торговые ряды из-за нарушений пожарной безопасности. Затем СМИ вспомнили прошлогоднюю новость о том, что на месте бывшего стадиона, оккупированного рынком, хотят построить торгово-развлекательный комплекс с парковыми зонами. Однако после шумихи в прессе раздел с эскизами этого проекта на сайте компании Сибинжиниринг исчез, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Что должно быть вместо рынка на Спортивной?.Что построить вместо рынка на Спортивной?

Также исчез и пресс-релиз от 9 ноября 2018 года, в котором сообщалось, что ООО Корпорация «Сибинжиниринг» заключила договор на разработку проектной и рабочей документации объекта «Торгово-развлекательный комплекс с парковыми зонами по ул. Спортивная, 1в» во Владивостоке площадью 35,9 тысяч квадратных метров с ООО «Восток Развитие». На работу запланировали 12 месяцев, то есть проект должен быть готов к октябрю 2019 года.

Теперь же при попытке пройти по этим двум ссылкам – проект и пресс-релиз - появляется сообщение, что такой страницы не существует. Зато сохранились копии этих страниц в кэш Google, так что информация не удалена до конца.

Так выглядела информация об объекте на сайте строительной компании, теперь она доступна только в кэш Google

Сибинжиниринг – большая строительная корпорация из Новосибирска, которая специализируется на проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений. В Приморье эта компания причастна к появлению многих объектов, таких как «Калина Молл» и «Седанка Сити», ЖК «Маринист» и Приморский океанариум. Самым, пожалуй, известным объектом можно назвать реконструкцию Владивостокского цирка за миллиард рублей, где Сибинжиниринг выступал генподрядчиком и проектировщиком, так что опыт у компании огромный.

Гендиректор и владелец ООО «Восток Развитие» - Александр Леонидович Ясин, он же является совладельцем ООО «Буше» - эта компания и выступила соответчиком по иску Ленинской районной прокуратуры о нарушениях пожарной безопасности на китайском рынке, вместе с ИП Бородиным и Захаровым. Александр Ясин является руководителем и учредителем еще нескольких компаний широкого спектра – от покупки и продажи земельных участков и управления имуществом до предоставлением финансовых услуг. Также Ясин учредил ОО «Федерация Дзюдо Приморского края» и «Федерация Дзюдо Города Владивостока», председателем правления последнего является Роман Александрович Люлькин – гендиректор ООО «Буше».

Связаться с представителями вышеназванных компаний оказалось не так просто. На сайте Сибинжиниринга отсутствуют номера телефонов. «Комсомолка» подготовила и отправила официальный запрос на указанный в контактах электронный ящик, пока ответ не получен.

По телефонам ООО «Буше» никто не отвечает.

Закрытые торговые ряды на Спортивной. Фото: Олег Белов

Все это время с 25 июня крупнейший китайский рынок города остается закрытым. Речь идет не о всем рынке, а только о той части, которая до сих пор не перебралась в капитальные здания. Отстроенные на территории рынка торговые центры «Кристалл», «Союз» и другие продолжают работать. Все остальное – контейнерные ряды с продуктами и спрятанный под временной крышей вещевой рынок – закрыто приставами. Обеспечительная мера действует как минимум до следующего заседания Ленинского районного суда Владивостока, которое назначено на август.

Кстати, а ведь совсем недавно эту самую крышу вещевого рынка отремонтировали. Зачем нужно было это делать накануне строительства нового комплекса? Тоже странность.