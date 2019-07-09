«Нам начальство сказало работать»: закрытый рынок на Спортивной начинает оживать

Во Владивостоке вот уже как две недели официально запрещено торговать на знаменитом рынке на Спортивной. Однако данный запрет распространяется лишь на часть территории, некоторые продавцы под санкции не попали и продолжают работать, несмотря на ограничения. Но и нарушители есть. Кто и на каком основании работает, разбирался корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток».

Проходя сегодня через территорию рынка, можно заметить, что некоторые павильоны все же открыты. Выходя с трамвайной остановки, ты попадаешь в арку, где почему-то работают граждане Китая за прилавками с элегантным трикотажем и бытовыми предметами, тут же можно отремонтировать телефон. Вот и дедушка, выходя с территории вроде бы пустующего рынка, несет в ячейках яйца. А кто-то хвастается, что нашел точку по продаже арабских духов и рассказывает, где на рынке можно купить люстру. Здесь же можно услышать звучное восточное «подстригаться, брат?». Так что сомнения о полном закрытии рынка не беспочвенны. И вправду, торговля здесь все еще ведется, правда не в тех масштабах, что ранее.

Некоторые магазины переехали с открытой территории в крытые помещения.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Согласно судебному предписанию, запрещено вести торговлю на двух участках : собственно сам рынок, представляющий из себя контейнерные ряды, где продают ширпотреб из Поднебесной, а также улочки торговых павильонов, расположенных ближе к жилым домам по Фадеева. Здесь можно было раньше найти павильоны с рыбой, мясом, иными продуктами питания, был даже магазин автомобильных запчастей. Но что интересно, в некоторые торговые точки открыт вход. Зайдя в один из таких магазинчиков, я встретил продавщицу азиатской внешности, прекрасно владеющей русским языком. С нею у меня и завязался небольшой диалог.

- Здравствуйте, закрыты?

- Да, убираемся вот…

- Эх, незадача, - мой взгляд пал на первый попавшийся товар на витрине. – А я приправу хотел купить, продайте?

- Нет, нельзя. Но если только одну, только никому не говорите, где взяли, а если спрашивать будут, скажите, что вы поставщик.

Казалось бы, открытый павильон, но внутри продавать товары отказываются, запрещено.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Но совершить правонарушение мне не позволил мой кошелек – не было наличных денег, а перевод на рынке, сами понимаете, если и есть, то только переводом на карту.

На этом мои похождения на рынке не закончились. Продавец азиатской внешности, представившийся мне Лёшей, так и сказал:

- Нам начальство сказало работать, вот мы и работаем.

- А что за начальство?

- Не знаю, пришел один, сказал он из администрации, работать разрешил.

- То есть не твой главный, а просто кто-то от рынка?

- Да, – слегка подумав, сказал Лёша.

- Понятно, и как работа? Бойко?

- Нет, никого нет. Только бабушки заходят, а у них денег мало. – пожаловался Лёша.

Если постараться, то можно найти все те же товары, что когда-то предлагали на рынке на каждом углу.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Охрана, впрочем, тоже оказалась немногословной. Но, даже пообщавшись с некоторыми из них, удалось кое-что выяснить. В диалоге с одним из представителей ЧОПа меня заверили, что рынок скоро откроют, возможно, даже в августе. Такая уверенность была подкреплена информацией о том, что в каждом таком контейнерном павильоне установили датчики.

- Противопожарные?

- Да, не знаю, как называются, но устанавливали их.

- Здорово, покажете?

- Не положено, идите в администрацию, у них спрашивайте.

По дороге в административное здание на глаза попался небольшой закуток, где раньше продавали фермерскую продукцию. Там можно было купить мед, мясо от местного производителя, овощи фрукты и ягоду с приморских приусадебных участков. Но теперь тут чего только нет.

Та самая продуктовая ярмарка, превратившаяся в рынок.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

К тем же традиционным фермерским продуктам добавились бананы, узбекские груши, персик и нектарин из Азербайджана.

Здесь есть и фермерские продукты с приморских территорий.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Под видом фермерских продуктов теперь здесь продают все то, чем когда-то торговали на самом рынке. Мини-рынок разросся, захватив даже часть автомобильной парковки возле ТЦ «Кристалл».

Рынок разросся и захватил даже часть территории парковки.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Попасть на аудиенцию к руководству рынка мне так и не удалось. Оно и понятно - люди важные, занятые. Целый день в разъездах, наверняка решают проблемы с закрытием рынка. Делать нечего, будем пытать дальше представителей охранного бизнеса.

- Слушайте, а вот там павильон открыт, они что, работают?

- Нет, никто не работает, может там кто-то и сидит, но точно никто ничего не продает, охранники следят за этим.

- А как быть с ребятами, предлагающими подстричься?

- Так они вас в торговый центр проведут.

- А продукты?

- А это не рынок, это ярмарка, все законно, мы с них плату не берем.

В этот момент на выход из административного здания направилась женщина, которая также отказалась рассказывать что-либо, заявив, что она тут всего лишь уборщица.

- Что, и она тоже ничего не знает?

- Да она вообще повар.

- Как так повар? Мне она сказала, что уборщица…

- Ну она и повар и уборщица. – парировал охранник.

Ладно, пойдем проверять, действительно ли продуктовый рынок – это ярмарка, а подстричься меня отправят в торговый центр.

- Уважаемый, подстригаться?

- Да, давайте.

- Пойдем, брат.

- А куда?

- Торговый центр «Виктория», вот идешь прямо, заходишь, подымаешься на второй этаж, и там вот сразу будем мы.

- А здесь что, не стригут?

- Не, брат, нельзя, туда иди, там подстригут.

- А вы тут постоянно же работаете?

- Да, каждый день, как закрыли рынок, так мы тут вот сидим и народ зазываем.

- Слушайте, а когда рынок откроют? Мне сказали, что тут противопожарные датчики везде уже поставили, значит, скоро все будет хорошо?

- Не знаю, да ничего такого тут не было, мы бы заметили. Павильоны как закрыли, так и не открывали.

Продавцы азербайджанских персиков и эквадорских бананов также заверили, что они на ярмарке, тут никто не платит за место. Ну а по поводу происхождения продукции работает железная непробиваемая логика: с местного склада – значит местное.

Черешня, персик, нектарин - если постараться, можно найти даже бананы из Эквадора.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Всего лишь за две недели предприимчивые торговцы приспособились к реальности. Где-то ужались, где-то расширились. Часть магазинов переехало в крытые павильоны (по-прежнему работают соседние торговые центры «Кристалл», «Союз», «Ориент» и «Надежда»). Тем не менее, весь тот ассортимент, что был на Спортивной, там же и остался. Только теперь для того, чтобы найти что-то необходимое, придется потратить немного больше времени, чем раньше.