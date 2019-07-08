Стадион, торговый центр или все же рынок: что должно быть на месте торговых рядов на Спортивной улице?

Жители Владивостока предпочли бы стадион вместо еще одного торгового центра на месте рынка на Спортивной. Такое мнение высказало большинство жителей Владивостока, ставших участниками программы «У нас на районе» на радио «Комсомольская правда - Приморье».

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Что должно быть вместо рынка на Спортивной?.Что построить вместо рынка на Спортивной?

Почему в итоге закрыли рынок?

На первый взгляд, ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Пожарная безопасность, будь она неладна. Оказывается, вопрос о закрытии популярного торгового объекта, где люди могли не только одеться, но и приобрести фермерские продукты, прорабатывался с весны 2019-го. Именно тогда прокуратура Ленинского района подала иск в суд на хозяев рынка за неудовлетворительное состояние той самой пожарной безопасности.

Однако, если копнуть немного глубже, можно вспомнить частичное закрытие того же рынка... как раз таки весной. В начале апреля небольшая часть торговых павильонов отправилась в утиль, а на большей половине рынка закипела работа по замене того, что когда-то гордо именовалось крышей. В итоге владельцы рынка расширили проход для людей, убрав несколько прилавков, положили новый асфальт (!) на этом проходе и привели в порядок крышу.

Напомним, все это предприниматели делали, фактически понимая, что рынок могут закрыть за неудовлетворительную пожарную безопасность. Была ли это попытка как-то улучшить ситуацию - сейчас сказать сложно, во всяком случае, никаких пожарных гидрантов, сигнализаций, табличек, обозначающих пути выхода и прочих атрибутов, ассоциирующихся с пожарной безопасностью, так и не появилось. Возможно, существовали некие договоренности, мол: «вы приведите рынок в порядок, а мы от вас отстанем». Но, как бы то ни было, работа сделана, а воз и ныне там... Рынок сейчас закрыт, официально - до августа. Там новое судебное заседание, на котором текущее положение дел, может быть, и будет обжаловано, а может быть, произойдет новый виток в истории Спортивной улицы.

Еще один торговый центр?

Одной из популярных версий о том, чем же может обернуться запрет на торговлю, является строительство на этом месте нового торгового центра, мол, рынок закрыли, но у хозяев есть беспроигрышный вариант, к которому они давно стремились – торговый центр. Нужен был лишь стимул, чтобы уйти от базарно-рыночной экономики и перейти к цивилизованным товарно-денежным отношениям в стенах торгового центра. Однако, и здесь не все понятно до конца. Каких-либо официальных заявлений владельцы рынка не делали. Информация о проекте торгового центра от компании «Сибинжиниринг» с эскизами нового сооружения, ранее размещенная в сети, сейчас удалена. Плюс ко всему проект строительства нового ТЦ был заказан еще в 2018 году, а срок его сдачи обозначен на осень 2019 года. В существующих реалиях сложно предположить, что за каких-то пять месяцев на месте закрытого рынка внезапно вырастет торговый центр площадью в 35 000 квадратных метров. Точно также сложно представить и какие-то ремонтные работы, расширение улиц и новую крышу, когда у тебя на носу глобальный снос и строительство нового комплекса. Поэтому, вероятнее всего, проект когда-то и существовал, но от него решено было отказаться. Возможно, хозяева рынка прикинули и решили, что не смогут тягаться с другими мастодонтами на рынке, и решили остаться на привычном для себя уровне.

Но прогресс не стоит на месте, меняется жизнь, и мы меняемся, а шлейф от «Зимней вишни» до сих пор не дает покоя предпринимателям, сэкономившим на пожарной безопасности. Но даже в этой ситуации выглядит немного странным тот факт, что бизнесмены, когда-то замахнувшиеся на строительство торгового центра, не могут обеспечить безопасность каких-то ларьков… Вот и у прокуратуры стали возникать соответствующие вопросы. В конце концов, это не могло продолжаться бесконечно. Рано или поздно к тебе придет проверка и начнет задавать неудобные вопросы, которые могут дойти до суда.

А что дальше? А дальше август и очередной суд, по итогам которого возможно будет внесена какая-то ясность относительно судьбы легендарного рынка. Кстати, странно, почему та же самая проверка пожарной безопасности не усмотрела нарушений в прилегающих торговых центрах «Кристалл», «Союз», «Ориент» и «Надежда». Тем не менее, торговать на площадке рынка на Спортивной сейчас нельзя - за этим ежедневно бдят судебные приставы. Горожане вынуждены теперь искать другие места сбыта сельхозпродукции. Люди с небольшим достатком – искать, где можно примерить на себе «Гуччи» из Китая, стоя на картонке. Любители китайской кухни тоже раздосадованы, ведь вместе с запретом на торговлю и популярным ресторанам китайской кухни теперь нельзя здесь работать. В общем, сплошные недостатки и финансовые потери.

Народное мнение

Ведущие программы «У нас на районе» на радио «Комсомольская правда - Приморье» спросили горожан, что же должно быть на этом месте? Жители города, дозвонившиеся по телефону прямого эфира 230-22-52, высказывали разное мнение, но все же большинство участников эфира высказались против строительства торгового центра. Мнения о том, что же должно быть на этом месте, разделились. Были как сторонники возвращения к истокам, пожелавшие на этом месте стадион, так и приверженцы дешевой одежды из Поднебесной.

Действительно, спортивных объектов в городе не так уж и много. Конечно, во многих дворах есть специальные коробки, которые из года в год становятся жертвами вандалов, но вот таких монументальных сооружений, как стадион, где бы проводились спортивные состязания, имелись секции для детей и площадки для взрослых – раз, два и обчелся.

Не хватает в городе и мест под реализацию сельхозпродукции от производителей. Но в решении этого вопроса логика часто расходится со здравым смыслом, когда на таких прилавках можно увидеть продукты не из наших широт: теплолюбивые манго, киви и прочие заморские яства.

Прозвучали в эфире и возможное решение проблемы – здание торгового центра «Школьная» на Борисенко. Туда, по мнению радиослушателей, как раз можно переместить и фермеров с их продукцией, и торговцев ширпотребом из Китая, а на месте бывшего рынка построить полноценный комплекс, но нет, не развлекательный, а спортивный. Впрочем, это всего лишь мнение горожан, а как оно будет на самом деле – покажет время. «Комсомольская правда - Владивосток» будет следить за развитием событий.