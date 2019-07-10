«Всех выпишут сегодня»: отравившиеся в летнем лагере дети с утра прошли медосмотр

Врачи обещают уже сегодня, 10 июля, выписать из больницы всех детей, ставших жертвой острой кишечной инфекции в летнем лагере «Юный рыбак» в поселке Преображение, сообщает «Комсомольская правда - Владивостоке». Из 165 детей, приехавших на смену, за последние три дня госпитализировали 67, накануне вечером в медучреждении оставалось 53 ребенка и двое вожатых.

- По данным на 9:30 утра 10 июля состояние здоровья детей, находившихся под наблюдением врачей в Лазовском районе, оценивается как удовлетворительное. По факту – клинических проявлений заболевания не наблюдается. Сегодня все дети будут выписаны из медучреждения. Рекомендовано наблюдение по месту проживания, - говорится в сообщении представителя департамента здравоохранения края.

Причины отравления еще выясняются, накануне в лагере побывали специалисты Роспотребнадзора и центра гигиены эпидемиологии Приморского края, они взяли на анализ воду и материалы окружающей среды для лабораторных исследований, на которые может уйти до четырех суток.

Накануне, 9 июля, состоялось официальное закрытие смены, сегодня все разъезжаются по домам. О дальнейшем режиме работы лагеря пока не известно, но ранее региональный СК сообщил, что проводит доследственную проверку.

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