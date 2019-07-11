Массовое отравление детей в Приморье обернулось уголовным делом

Прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела после массового отравления детей в детском лагере «Юный рыбак» в Приморском крае. С признаками острой кишечной инфекции за два дня в больницу поступило 67 человек, в том числе двое взрослых. Подтвердилась инфекция у 20 детей, но лагерь пришлось закрыть, а новую смену отложить, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Предварительная причина инфекции - РНК Norovirus G 2. На сегодняшний день все дети выписаны из медицинского учреждения по причине стабилизации состояния.

- Дело возбуждено 11 июля из-за выявленных в лагере нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, - говорится на официальном сайте региональной прокуратуры.

Ранее директор лагеря Олег Марковцев рассказал «Комсомолке», что учреждение проверяли дважды – до и во время смены. Никаких значительных нарушений специалисты Роспотребнадзора не нашли и выдали санитарно-эпидемиологическое заключение, которое дает право работать. Однако после вспышки инфекции, причины которой до сих пор не установлены, в лагерь снова нагрянул десант проверяющих.

- Они взяли все анализы, все смывы, все продукты, но на сегодняшний день нет информации, из-за чего начался норовирус. Заболевшие есть, а причины нет. Предполагается все, что угодно, но так как норовирус подтвержденный, то нас следует приостановить. Наличие норовируса на территории лагеря – это и есть нарушение, - объяснил Олег Марковцев.

Часть 1 статьи 236 УК РФ, о которой идет речь, предусматривает наказание не только в виде штрафа, но и ограничение свободы на срок до одного года.

Тем временем, это уже второй случай массового отравления. Другой очаг кишечной инфекции в Приморье вспыхнул в детском саде №9 «Ёлочка» в Арсеньеве. У семи детей обнаружен ротавирус, все они – из одной группы, в ней объявлен карантин, но детсад продолжает работать.