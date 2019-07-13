2019-07-13T06:01:38+03:00
Общество

Массовое отравление детей в галере «Юнга» обернулось уголовным делом

Госпитализировано по разным данным до 28 детей, учреждение закрыли на карантин
Сергей БАЛАНОВ
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Лагерь «Юнга». Фото: сайт yunga-vl.ruЛагерь «Юнга». Фото: сайт yunga-vl.ru
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В Приморье возбуждено уже второе уголовное дело по факту отравления детей в летнем лагере за неделю. На этот раз речь идет о лагере «Юнга», где в больницу с признаками заболевания желудочно-кишечного тракта попали 25 детей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Дело возбуждено по статье нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Санкции статьи предусматривают до года лишения свободы.

Всего из лагеря «Юнга» в инфекционное отделение КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2» поступило 25 детей с признаками инфекционного заболевания желудочно-кишечного тракта, сообщили в прокуратуре. В следственном комитет сообщали о 28 пострадавших.

Ранее «Комсомолке» удалось поговорить с директором лагеря, по ее словам, в больницу направлено 19 человек, причем 5 из них еще накануне вернулись в лагерь.

- Уже некоторых детей вернули абсолютно здоровых. Был Роспотребнадзор, все пробы взяты, результаты проверки будут не раньше понедельника, вторника, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» директор лагеря «Юнга» Галина Меель.

Похожим образом развивались события и в летнем лагере «Юный рыбак» в поселке Преображение. Там госпитализировали 67 человек, в итоге у 20 детей и одной вожатой подтвердился норовирус. Всех уже выписали из больницы, смена закончилась и все дети разъехались. Однако новая смена откладывается – работу учреждения временно приостановили, возбуждено уголовное дело.

Еще несколькими днями ранее семь детей госпитализировали в Арсеньеве с ротавирусом. Все они ходили в одну группу в детском саде №9 «Ёлочка». Учреждение закрывать не стали, но объявили локальный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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