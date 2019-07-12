2019-07-12T12:29:40+03:00
Общество

Массовое отравление детей зафиксировано в лагере «Юнга» под Владивостоком

Это уже третий подобный случай за неделю
Сергей БАЛАНОВ
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Оздоровительный центр «Юнга». Фото: сайт yunga-vl.ruОздоровительный центр «Юнга». Фото: сайт yunga-vl.ru
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Зафиксировано еще одно массовое отравление детей в летнем лагере, на этот раз в «Юнге» под Владивостоком. В больницу доставлено 19 человек, само учреждение посетил мэр города, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

- Случай есть, дети отправлены в больницу. Уже некоторых детей вернули абсолютно здоровых. Был Роспотребнадзор, все пробы взяты, результатов никаких нет. Направлено в больницу 19 человек, 5 из них уже вернулось. Результаты проверки будут не раньше понедельника, вторника, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» исполнительный директор лагеря «Юнга» Галина Меель.

По другим данным, в больнице остаются 15 детей.

- Сейчас все 15 детей находятся в инфекционной больнице, им от 12 до 14 лет, состояние оценивается как легкой тяжести, ухудшения не наблюдается. Только у двух из них наблюдается температура и нечастые рвотные позывы, остальные просто жаловались на общее недомогание. Специалисты Роспотребнадзора с утра проводят проверку, берутся смывы и анализы питания и воды, результаты будут либо сегодня поздно вечером, либо к понедельнику, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации края.

Оздоровительный центр «Юнга» находится на берегу Уссурийского залива возле поселка Емар. С 7 по 24 июля здесь проходит уже третья летняя смена под названием «Фабрика талантов», всего на ленто было запланировано четыре смены.

15 детей госпитализировано из лагеря «Юнга». Фото: Анастасия Котлярова, пресс-служба мэрии Владивостока

15 детей госпитализировано из лагеря «Юнга». Фото: Анастасия Котлярова, пресс-служба мэрии Владивостока

- Случившееся, по словам руководства лагеря, стало неожиданностью. Учреждение перед открытием летнего сезона получило положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. Никаких нареканий на качество питания ранее не было, - уточнили в пресс-службе администрации Владивостока.

Продолжит ли учреждение работу в ближайшее время, станет известно после проверки.

Это уже третий случай массового отравления за последнюю неделю. Ранее семь детей госпитализировали в Арсеньеве с ротавирусом. Все они ходили в одну группу в детском саде №9 «Ёлочка». Учреждение закрывать не стали, но объявили локальный карантин.

Меньше повезло летнему лагерю «Юный рыбак» в поселке Преображение. Там госпитализировали 67 человек, в итоге у 20 детей и одной вожатой подтвердился норовирус. Всех уже выписали из больницы, смена закончилась и все дети разъехались. Однако новая смена откладывается – работу учреждения временно приостановили, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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