У китайского рынка во Владивостоке открылось второе дыхание

Китайскому рынку на Спортивной улице во Владивостоке дали второй шанс. Судебные приставы сняли обеспечительные меры, действовавшие с 25 июня, торговцы снова открыли свои ларьки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

- Суд принял решение об отмене мер по обеспечению иска в виде запрета на эксплуатацию части рынка, - сообщили «Комсомолке» в УФССП России по Приморскому краю. - Ранее было возбуждено исполнительное производство на основании решения Ленинского районного суда о запрете эксплуатации объектов, расположенных между ТЦ «Виктория» и ТЦ «Кристалл». Часть рынка была опечатана, а судебные приставы ежедневно обеспечивали контроль за исполнением судебного решения. В настоящий момент «китайский» рынок снова открыт.

Бутсы ннада?Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Действительно, сегодня, 16 июля, открылось большинство торговых точек, в том числе и китайские кафе, называемые «чифаньки». Девушки с воздушными шариками снова громко зазывают посетителей поесть свинины в кисло-сладком соусе. Торговцы поздравляют друг друга, словно у них праздник. Рынок быстро наводнился посетителями, спешащими с работы домой.

Еще никогда «спортивка» не закрывалась так надолго. Он мог опустеть на несколько дней из-за восточного нового года. Его периодически ремонтировали, в последний раз, кстати, этой весной - меняли крышу. Но чтобы так наглухо – впервые.

Работа рынка восстановленаФото: Алексей САМУСЬКОВ

Естественно, это не понравилось многим местным жителям, которые привыкли покупать тут продукты и вещи. Многие сайты, в том числе и «КП – Владивосток», устроили голосование, что нужнее на этом месте: вернуть стадион, построить торговый центр или оставить рынок. И везде вариант оставить или облагородить существующие торговые ряды побеждал.

Что должно быть вместо рынка на Спортивной?.Что построить вместо рынка на Спортивной?

Официально зарыли рынок по решению Ленинского районного суда после прокурорской проверки, выявившей нарушения пожарной безопасности. Правда, проверка проводилась еще весной, и на работу рынка никак не повлияла. Но то ли пожар на китайском рынке в Уссурийске в воскресенье, 23 июня, то ли сюжет о бездействии правоохранительных органов на одном из популярных сайтов города – в любом случае, в конце июня лавочку в прямом смысле прикрыли.

Следующее заседание Ленинского суда назначено на 5 августа. Что сделала администрация рынка, чтобы открыться досрочно, непонятно, но сейчас по всей территории появились противопожарные датчики.

На рынке появились датчикиФото: Алексей САМУСЬКОВ

Хозяевами китайского рынка, раскинувшегося на сотни квадратных метров между улицами Фадеева и Борисенко, являются предприниматели Бородин и Захаров, а также на ООО «Буше». Они арендуют землю, которая находится в собственности Российской Федерации, собирают плату с торговцев, обеспечивают охрану, порядок и вывоз мусора.

Гендиректором «Буше» является Роман Люлькин, а одним из учредителей - Александр Ясин. Оба известные в городе спортсмены-предприниматели, имеющие самое непосредственное отношение к «Федерации Дзюдо Города Владивостока». Еще в прошлом году компания Ясина ООО «Восток Развитие» заказало у ООО Корпорация «Сибинжиниринг» разработку проектной и рабочей документации объекта «Торгово-развлекательный комплекс с парковыми зонами по ул. Спортивная, 1в» во Владивостоке площадью 35,9 тысяч квадратных метров. На работу запланировали 12 месяцев, то есть проект должен быть готов к октябрю 2019 года. Связано ли временное закрытие рынка с планами одного из его хозяев построить здесь огромный торговый центр, не ясно.

Проект грандиозного торгового центра на месте рынка. Фото: сайт Сибинжиниринг

Зато известно, что инициатором той самой проверки на пожарную безопасность стал не кто иной, как депутат думы Владивостока Кирилл Григорьев, самый богатый среди своих коллег, судя по декларациям за прошлый год. С одной стороны, его озабоченность понятна - Григорьев избирался по округу №16, куда входит Спортивная улица. С другой, он же является и генеральным директором торгового центра «Авангард», так что его нелюбовь к рынкам может иметь разные причины.

Но нельзя не отметить, что бизнес-интересы Кирилла Григорьева и его брата Дениса, владеющего ювелирной сетью «Золотая Русь», пересекаются. Например, Ясин руководит МСОО «Дальневосточная федерация смешанного боевого единоборства (ММА)», среди учредителей которого – Денис Григорьев. Оба они числятся учредителями ОО «Владивостокская Федерация КУДО». Так что поверить, что депутат думы просто так заинтересовался пожарной безопасностью на «спортивке», сложно.

Торговля в разгареФото: Алексей САМУСЬКОВ

Рынок на территории бывшего стадиона ТОФ возник еще в начале 90-х годов, когда во Владивосток хлынул поток дешевых заграничных товаров, в основном из Китая. К тому времени спортивные сооружения пустовали, а надежная «крыша» от бандитов и силовиков помогла торговцам закрепиться. Расцвет «спортивки» пришелся на начало нулевых, когда стала расти платежеспособность населения, а вот после обвала рубля в 2014 году значение рынка уже не такое большое.

У фермеров снова толпы клиентовФото: Алексей САМУСЬКОВ

Когда-то, еще в дореволюционной России, на этом месте открыли ипподром, на котором проводили богатейший люди города. Он просуществовал до середины 30-х годов ХХ века. В последние годы на месте стихийных торговых рядов один за другим растут капитальные здания торговых центров и парковки – ТЦ «Кристалл», ТЦ «Союз». Вещевой рынок сжимается, как шагреневая кожа. Китайских торговцев уже давно заменили вьетнамцы и выходцы из Средней Азии, но рынок продолжают называть «китайкой», может быть, потому что товары там в основном «мэйд ин чайна».

Без посетителей китайский рынок не останетсяФото: Алексей САМУСЬКОВ

Ряды оживают, счастливые торговцы поздравляют друг другаФото: Алексей САМУСЬКОВ

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