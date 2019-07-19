Стало известно, на каком маршруте будут курсировать первые электробусы Владивостока

Администрация города объявила об окончании торгов на право поставки общественного транспорта. Размещенный на сайте «госзакупок» лот не смог собрать нужного количества заявок, и «техническую победу» одержала организация ООО «Лига Авто», сообщает «Комсомольская Правда - Владивосток».

Иркутская компания уже имеет договор с администрацией Владивостока на поставку 95 автобусов общей стоимостью более 911 миллионов рублей. В этот раз выигранная сделка выглядит скромнее и составляет 77,8 миллионов рублей. В представленную стоимость поставщик обязуется включить два электробуса и быструю зарядную станцию.

Судя по техническим требованиям, описанным в закупке, общественный электрический транспорт российского производства не будет уступать уже привычным автобусам марки «MAN». Электробусы будут иметь «низкий пол», приспособления для людей с ограниченными способностями, мультимедиа, Wi-Fi и прочие современные функции.

Правда, при всем великолепии транспорта, возникают некоторые опасения и вопросы, связанные с технической составляющей. Например, в Москве электробусы показали себя не в лучшем виде.

- Конечно, исключать поломок нельзя. Но, учитывая количество машин в городе и экологическую обстановку, приоритет был отдан экологическому транспорту. Поэтому и закупка всего двух. Посмотрим на них в тестовом режиме, - заявляет начальник отдела по развитию транспортного комплекса городского управления транспорта Валерий Щербинин.

Также удалось узнать, что курсировать новый автотранспорт будет от железнодорожного вокзала до площади Луговой. Стоимость проезда на данном направлении будет такой же, как и в целом по городу, - 27 рублей.

К слову, конкретная модель поставляемого транспорта пока неизвестна. Но, исходя из сопроводительной документации и местного ландшафта, есть подозрение, что приоритет будет у электробусов марки «КамАЗ».

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