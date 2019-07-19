2019-07-19T11:27:03+03:00
Общество

Стало известно, на каком маршруте будут курсировать первые электробусы Владивостока

Экологически чистый транспорт прибудет в столицу Дальнего Востока к середине ноября текущего года
Никита ДОЛГОВ
Поделиться:
Уже скоро по улицам Владивостока начнут курсировать электробусы.Уже скоро по улицам Владивостока начнут курсировать электробусы.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Администрация города объявила об окончании торгов на право поставки общественного транспорта. Размещенный на сайте «госзакупок» лот не смог собрать нужного количества заявок, и «техническую победу» одержала организация ООО «Лига Авто», сообщает «Комсомольская Правда - Владивосток».

Иркутская компания уже имеет договор с администрацией Владивостока на поставку 95 автобусов общей стоимостью более 911 миллионов рублей. В этот раз выигранная сделка выглядит скромнее и составляет 77,8 миллионов рублей. В представленную стоимость поставщик обязуется включить два электробуса и быструю зарядную станцию.

Судя по техническим требованиям, описанным в закупке, общественный электрический транспорт российского производства не будет уступать уже привычным автобусам марки «MAN». Электробусы будут иметь «низкий пол», приспособления для людей с ограниченными способностями, мультимедиа, Wi-Fi и прочие современные функции.

Правда, при всем великолепии транспорта, возникают некоторые опасения и вопросы, связанные с технической составляющей. Например, в Москве электробусы показали себя не в лучшем виде.

- Конечно, исключать поломок нельзя. Но, учитывая количество машин в городе и экологическую обстановку, приоритет был отдан экологическому транспорту. Поэтому и закупка всего двух. Посмотрим на них в тестовом режиме, - заявляет начальник отдела по развитию транспортного комплекса городского управления транспорта Валерий Щербинин.

Также удалось узнать, что курсировать новый автотранспорт будет от железнодорожного вокзала до площади Луговой. Стоимость проезда на данном направлении будет такой же, как и в целом по городу, - 27 рублей.

К слову, конкретная модель поставляемого транспорта пока неизвестна. Но, исходя из сопроводительной документации и местного ландшафта, есть подозрение, что приоритет будет у электробусов марки «КамАЗ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Житель Владивостока не выдержал расставания с девушкой и направил автомобиль в море
Катер с пассажирами на борту попал в шторм в Мосрком заповеднике и налетел на камни в Приморье
Банк России: темпы инфляции на Дальнем Востоке выше, чем по стране
Следователи полиции проводят проверку после смертельного ДТП с шестью погибшими в Приморье
ВМТП начал обслуживание новой контейнерной линии
Погода во Владивостоке и Приморье на 19 июля 2019 года: облачно, в отдельных районах пройдут ливни с грозами
В районе смертельного ДТП в Приморье ограничили движение для авто
Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Приморье, которое унесло жизни шести человек
Дети спят на полу в аэропорту «Шереметьево» из-за задержки рейса во Владивосток
Погода во Владивостоке и Приморье на 18 июля 2019 года: морось, дожди и туманы
«Каждое утро я начинаю с полуторачасовой зарядки» - мэр Владивостока
Давидыч выполнит волю сокамерника Игоря Пушкарева
Камчатский полицейский «заработал» на иностранке, жителе Иркутска и трупе
Вандалам бой: Спортивную набережную во Владивостоке возьмут под наблюдение
За лес и двор: скандал со строительством детского сада на Тихвинской улице разрешился миром
«Заберите Лешу»: хулиганы избили волгоградца в центре Владивостока прямо на крыше BMW
Во Владивостоке произошло серьезное ДТП с участием такси, пострадал водитель
Соседи, подключайтесь: возле Приморской филармонии появились арт-лавочки
Новый сквер во Врангеле предложили назвать в честь легендарного руководителя «Восточного Порта»
Погода во Владивостоке и Приморье на 17 июля 2019 года: туман, облака и слабая морось
Аграрии Приморья и Хабаровского края узнали о возможностях выращивания пивоваренного ячменя на Дальнем Востоке
После драки шашлычников и полицейских на Шаморе изъяли 2,2 тонны алкоголя
От «Хаятта» до «Цесарки» не паркуют иномарки: новые запрещающие знаки появятся на Корабельной набережной
Архитектор, электрик, программист: приморские колледжи назвали самые востребованные специальности в 2019 году
Девятилетняя девочка из Чугуевки стала абсолютной чемпионкой кубка Азии по таэквондо
Во Владивостоке спасатели потушили пожар в многоэтажке, не заметив взрыв газового баллона