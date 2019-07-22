Жертвы тайфуна «Данас»: рабочая неделя в Приморье началась со шторма

Новая рабочая неделя в Приморье началась со штормовой погоды. Удар тайфуна «Данас», который над территорией края превратился в циклон, хоть и не был таким сильным, как изначально казалось, но все же успел причинить материальный ущерб, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

У жителей одного из домов по улице Днепровская во Владивостоке утро началось с печальной новости. Из-за сильных порывов ветра, вызванных тайфуном, на припаркованные машины упало дерево. Основной удар на себя принял автомобиль марки Land Cruiser,остальные иномарки получили лишь небольшие царапины.

За прошедшие стуки было зафиксировано 13 отключений света в 7 населенных пунктах Приморья.

На дорогах города и края ситуация относительная стабильная. По сообщениям Госавтоинспекции, прослеживаются небольшие скопления воды в районе Седанки и на улице Калинина во Владивостоке. Объездная трасса Седанка - Патрокл открыта, но там все затянуто густым туманом и есть риск возникновения аварийных ситуаций.

Проблемы есть на первом километре автодороги Сокольчи - Валентин в Лазовском районе. Там в связи с подъемом уровня воды в ручье размывает дорогу, движение для легковых автомобилей временно запрещено.

В аэропорту Владивостока из-за непогоды отмены рейсы в Кавалерово, Терней и Дальнегорск.

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