Житель Владивостока спас уникальный пляж бухты Стеклянная от китайцев

Жители Владивостока защищают уникальный пляж бухты Стеклянная, который китайские туристы повадились растаскивать на сувениры. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» стал свидетелем того, как гости дальневосточной столицы пакетами вывозят разноцветные «стекляшки» с берега Амурского залива, но не дал им завершить начатое.

Такое бесцеремонное поведение азиатских соседей вызывает шквал недовольства у жителей Владивостока. Люди в социальных сетях буквально «рвут на себе тельняшки», призывая власти к хоть каким-то действиям. Администрация города тем временем выдала официальный ответ: земля «стекляшки» принадлежит Министерству обороны РФ и не входит в список городских мест массового отдыха. Передавать его городу военные не планируют, так что охранять уникальный пляж мэрия не уполномочена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/721829" frameborder="0"></iframe> Житель Владивостока защитил Стеклянный пляж от китайских туристов.Алексей САМУСЬКОВ

Корреспондент «КП – Владивосток», отдыхавший на пляже, своими глазами увидел, так туристы набирают стекла в пакеты. Но решил не дожидаться исчезновения уникального места и заступился за пляж.

Прогуливаясь по побережью, Алексей приметил «мародеров» Стеклянной бухты. Ими оказались три китайские бабушки, которые активно набивали в пакеты разноцветную стеклянную «гальку». Журналист подошел к иностранками и на двух языках - русском и английском - попросил оставить стекло на берегу. Азиатки, естественно, сделали вид, что не поняли просьбы и попытались скрыться с «награбленным» добром, но были остановлены сотрудником «Комсомолки». Молодой человек решил не церемониться с гостями и жестами показал, как надо выбрасывать стеклышки. К счастью, туристы не стали противиться и оставили ресурс пляжа на месте.

В мире существует всего два таких пляжа, оба на берегу Тихого океана. Правда второй находится за тысячи километров от Владивостока - в Калифорнии, США.

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