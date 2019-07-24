2019-07-24T09:30:55+03:00
Происшествия

В сети появилось видео спасения геологов, упавших в ущелье на Камчатке

Пять человек съехали по склону на многотонном вездеходе, у которого отказали тормоза [фото, видео]
Александра ШОПЕНКО
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Один погибший и трое пострадавших – жители Хабаровского края. Второй погибший – уроженец КамчаткиОдин погибший и трое пострадавших – жители Хабаровского края. Второй погибший – уроженец КамчаткиФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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На Камчатке в районе пустующего поселка Кирганик в ущелье упал 11-тонный вездеход МТ-ЛБУ. У машины отказали тормоза – сначала она скатилась вниз по склону, набрала скорость и перевернулась. В результате ЧП двое погибли, трое получили множественные переломы. Об этом сообщает «КП-Владивосток».

На помощь пострадавшим вылетел вертолет Ми-8 медицины катастроф. Геологи уже доставлены в краевую больницу Камчатки, им оказывается необходимая помощь. Два пострадавших в сознании, но находятся в тяжелом состоянии. Один получил травмы средней степени тяжести.

Геологи уже доставлены в краевую больницу Камчатки Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Геологи уже доставлены в краевую больницу КамчаткиФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Один погибший и трое пострадавших – жители Хабаровского края. Второй погибший – уроженец Камчатки. Один из участников спасательной операции рассказал, что вездеход вез геологов со смены, когда у него отказали тормоза.

Специалисты проводили на Камчатке оценочные работы путем бурения на Кирганингском рудном узле (Быстринский район). Как удалось выяснить «Комсомолке», заказчик работ – ООО «Кирганик», геологи из Хабаровского края, прибывшие на полуостров, работали на ООО «Фортресс ДВ».

В сети появилось видео спасения геологов, упавших в ущелье на Камчатке.Видео: ГУ МЧС России по Камчатскому краю! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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