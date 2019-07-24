В сети появилось видео спасения геологов, упавших в ущелье на Камчатке
На Камчатке в районе пустующего поселка Кирганик в ущелье упал 11-тонный вездеход МТ-ЛБУ. У машины отказали тормоза – сначала она скатилась вниз по склону, набрала скорость и перевернулась. В результате ЧП двое погибли, трое получили множественные переломы. Об этом сообщает «КП-Владивосток».
На помощь пострадавшим вылетел вертолет Ми-8 медицины катастроф. Геологи уже доставлены в краевую больницу Камчатки, им оказывается необходимая помощь. Два пострадавших в сознании, но находятся в тяжелом состоянии. Один получил травмы средней степени тяжести.
Геологи уже доставлены в краевую больницу КамчаткиФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Один погибший и трое пострадавших – жители Хабаровского края. Второй погибший – уроженец Камчатки. Один из участников спасательной операции рассказал, что вездеход вез геологов со смены, когда у него отказали тормоза.
Специалисты проводили на Камчатке оценочные работы путем бурения на Кирганингском рудном узле (Быстринский район). Как удалось выяснить «Комсомолке», заказчик работ – ООО «Кирганик», геологи из Хабаровского края, прибывшие на полуостров, работали на ООО «Фортресс ДВ».
В сети появилось видео спасения геологов, упавших в ущелье на Камчатке.Видео: ГУ МЧС России по Камчатскому краю! другой источник
В ТЕМУ:
Вездеход с геологами упал в ущелье на Камчатке: людей достали и вертолетом везут в больницу
В результате ЧП двое человек погибли, трое находятся в тяжелом состоянии (подробнее)
Пострадавших при падении в ущелье на Камчатке геологов доставили в больницу
Три человека в сознании, но получили множественные переломы (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU