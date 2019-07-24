Житель Владивостока, спасший бухту Стеклянная от китайцев, оказался хабаровчанином

Большой резонанс вызвал видеоролик, снятый корреспондентом «Комсомольской правды – Владивосток» на пляже бухты Стеклянная, на котором он заставляет китайских туристов вернуть собранные стеклышки на пляж. Читатели оставили сотни комментариев, многие искренне не понимают, зачем горожанам вообще сдался этот пляж и почему его надо спасать. Мы подумали, что лучше автор видео и по совместительству веб-редактор сайта dv.kp.ru Алексей Самуськов сам ответит на вопрос.

Тем более что Алексей доказал - вовсе не надо быть владивостокцем, чтобы болеть душой за сохранность достопримечательностей города. Как и статус столицы Дальнего Востока, Алексей переехал во Владивосток из Хабаровска.

- Нельзя сказать, что это очень знаковое место для Приморья. Следы бывшей помойки, не особо уютный пляж, да даже топонима такого - бухта Стеклянная - до сих пор нет. Но это действительно весьма причудливая достопримечательность. Не зря же сюда туристы устраивают паломничество. Сохраняя этот пляж, мы заботимся о туристической привлекательности города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/721829" frameborder="0"></iframe> Житель Владивостока защитил Стеклянный пляж от китайских туристов.Алексей САМУСЬКОВ

Ранее мы неоднократно писали о том, что китайские туристы опустошают пляж бухты Стеклянная. Когда-то южнее этой бухты располагалась главная городская свалка, мусор с которой попадал прямо в море. Сейчас полигон рекультивировали, накрыв саркофагом. Но волны успели вынести огромное количество разноцветного битого стекла на берег, предварительно обточив его до состояния гладкой гальки. Именно ее и собирают туристы на память, вывозя с пляжа целыми пакетами.

Известно всего о двух таких пляжах в мире, оба на берегу Тихого океана, но разделяют их тысячи километров. Один – во Владивостоке, второй – в Калифорнии, США. Истории их появления похожи как две капли воды. И проблемы у них одинаковые – оба рискуют исчезнуть из-за туристов.

На проходе к пляжу бухты Стеклянная уже давно висит предупреждение, что увозить стекло запрещено. В том числе и на китайском. Но это никого не останавливает. Когда Алексей своими глазами увидел, как пожилые туристы собирают стекло, он очень вежливо и на двух языках попросил вернуть все на место. Правда, пришлось помочь жестами. В этот раз сработало, но сколько на самом деле вывозится пакетов со стеклом ежедневно, посчитать трудно. На пляже кроме Алексея было еще много горожан, но никто даже не пытался вступиться за уникальный пляж.

- В разных странах для привлечения туристов придумывают самые невероятные истории: какие-то дома с духами, пещеры плодородия и тому подобное. Если кому-то не нравится ассоциация со свалкой, давайте придумаем для туристов красивую легенду происхождения этой «гальки», а в ней пропишем табу на вывоз стекла, чтобы не попасть в немилость Нептуна, - предлагает Алексей.

А ведь хорошая идея! «Комсомольская правда» предлагает своим читателям придумать такую легенду и прислать на почту vl@phkp.ru или на редакционный WhatsApp про номеру 8(924)000-10-03. Самые красивые и оригинальные легенды мы обязательно опубликуем на нашем сайте, а лучшую, по мнению читателей, предложим администрации пляжа опубликовать на баннере, чтобы ее могли прочитать все посетители.

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