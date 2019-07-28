2019-07-28T09:36:35+03:00
Общество

Недолго музыка играла: украсившие центр Владивостока лавочки-клавиши исчезли

Вместо них на тротуаре временно поставили кожаный диван [фото]
Сергей БАЛАНОВ
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Лавочки были изготовлены по голландскому проекту. Фото: из архива Анны АлекоЛавочки были изготовлены по голландскому проекту. Фото: из архива Анны Алеко
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В середине июля в центре Владивостока появились две декоративные лавочки, стилизованные под клавиши рояля. Подарок городу сделала Приморская филармония, возле здания которой и установили такой полезный арт-объект. Однако срок жизни у него оказался весьма коротким, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На прошлой неделе горожане заметили, что лавочки трескаются и ломаются на глазах, а к выходным их и вовсе убрали с улицы.

Старая лавка оказалась прочнее Фото: Сергей БАЛАНОВ

Старая лавка оказалась прочнееФото: Сергей БАЛАНОВ

Пространство возле филармонии, где раньше стояли лавочки Фото: Сергей БАЛАНОВ

Пространство возле филармонии, где раньше стояли лавочкиФото: Сергей БАЛАНОВ

- Лавочки вернутся, - пообещала корреспонденту «Комсомолки» директор филармонии Анна Алеко. – А пока на замену есть диван.

И действительно, у здания филармонии прямо на тротуаре теперь организована зона отдыха – под открытым небом установлены кожаный диван, столики и даже кадки с пальмами. Дело в том, что в здании филармонии на месте бывшего кафе Presto ресторатор Павел Куксов, создатель Cuckoo, «Пекарня Мишеля», Moloko & Med, открыл новое кафе «Сезоны». Зона отдыха организована в рамках промо компании.

Кафе «Сезоны» открылось в здании филармонии Фото: Сергей БАЛАНОВ

Кафе «Сезоны» открылось в здании филармонииФото: Сергей БАЛАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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