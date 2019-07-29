2019-07-29T05:37:11+03:00
Общество

Северная Корея отпустила сахалинское рыбацкое судно после 10 дней удерживания и допросов моряков

Экипаж траулера в полном составе добрался до Южной Кореи [фото]
Александра ШОПЕНКО
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На борту судна находятся 17 человек. Фото: посольство России в КНДРНа борту судна находятся 17 человек. Фото: посольство России в КНДР
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Рыбацкий траулер «Сянхайлинь-8», который был задержан пограничниками Северной Кореи по пути в Приморье, наконец-то отпущен. Напомним, что на борту судна находятся 17 человек, 15 из них – россияне, еще двое – граждане Южной Кореи. Пхеньян обвинял экипаж в нарушении границ.

КНДР задержала траулер 17 июля. Фото: посольство России в КНДР

КНДР задержала траулер 17 июля. Фото: посольство России в КНДР

КНДР задержала траулер 17 июля, однако российской дипмиссии встретиться с моряками удалось только спустя пять дней. Сотрудники посольства РФ в Северной Корее отмечали, что состояние здоровья членов экипажа удовлетворительное, но настрой – позитивный. Представители ООО «Северо-Восточная рыболовная компания», которой принадлежит промысловое судно, рассказывали, что моряки живут в адских климатических условиях – жара до +35 градусов, а провизия и вода заканчиваются.

Два южнокорейских моряка, капитан и его помощник все это время находились под арестом в гостинице, остальные члены команды жили на судне. Все члены команды подвергались частым допросам. По данным Северокорейских властей, капитан промыслового судна признался в том, что нарушил границу.

Сотрудники посольства РФ в Северной Корее отмечали, что состояние здоровья членов экипажа удовлетворительное, но настрой – позитивный. Фото: посольство России в КНДР

Сотрудники посольства РФ в Северной Корее отмечали, что состояние здоровья членов экипажа удовлетворительное, но настрой – позитивный. Фото: посольство России в КНДР

- 27 июля траулер «Сянхайлинь-8» отпущен. В 16.00 (время местное) капитан В.Л.Веревка был проинформирован корейской стороной об освобождении, в 19.30 судно отошло от причала порта Вонсан и взяло курс на Сокчо (Республика Корея), где два члена экипажа – граждане Южной Кореи – сойдут на берег, - сообщили в посольстве России в КНДР.

В министерстве объединения Южной Кореи отметили, что освобождение российского судна – позитивный шаг с гуманитарной точки зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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