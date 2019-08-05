Тайфун «Франциско» - в Приморье синоптики объявили штормовое предупреждение

Тайфун «Франциско» принесет Приморью очень сильные дожди и ветра 8-9 августа. Стихия вызовет подтопления в наиболее паводкоопасных районах края. На всей территории объявлено штормовое предупреждение, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примгидромет».

Во Владивостоке и в южной половине края пройдут очень сильные дожди – сверх 50 мм за менее чем 12 часов.

Тропический шторм «Франциско» зародился в Тихом океане всего 4 дня назад – 1 августа, но уже разросся до колоссальных размеров. Вскоре воздушная масса с Японского моря сместиться на южное побережье Приморья и так же, как и тайфун «Данас» принесет массовые разрушения территории.

Интенсивными речными и ливневыми стоками тайфун вызовет формирование паводков на реках края – уровень воды в среднем поднимется до 1,5 метров. Обильными осадками тайфун вызовет подтопление низких мест, сельскохозяйственных угодий и участков дорог в южных и восточных районах Приморья. Там уровень воды в малых реках резко поднимется до 3 метров. Самые паводкоопасные районы: Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский.

Напомним, что тайфун «Франциско» может быть далеко не самым последним в Приморье за это лето. На данный момент синоптики следят за траекторией опасного вихря «Випа», который в начале августа обрушился на Китай и вызвал там мощные дожди со шквалистым ветром. Вскоре вихрь может нацелиться на Приморский край.

Но и на этом список опасных тайфунов, угрожающих нам, не заканчивается. Метеорологи-любители предсказывают формирование в Тихом океане супертайфуна, который, по их расчетам, претендует на звание «тайфун 2019 года».