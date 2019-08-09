2019-08-09T15:50:24+03:00
Общество

«Увидеть сельдяного короля - это как встретить снежного человека»: предвестник цунами, приплывший к берегам Приморского края, изменил историю

Первый пойманный в России ремнетел может оказаться в атласе рыб России [фото]
Кристина ГРИН
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Двухметровое чудище появилось у берегов Приморского края. ФОТО: Антонина Тунык (Судоргина)Двухметровое чудище появилось у берегов Приморского края. ФОТО: Антонина Тунык (Судоргина)
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Поистине историческое событие произошло накануне в Приморском крае. 5 августа отдыхающие в районе косы Назимова увидели нечто странное в воде. Подошли ближе, присмотрелись и заметили двухметровое чудище ядовитого окраса, да к тому же с короной на голове. Сразу понять, что это рыба мог разве что специалист. Нашелся среди людей смельчак, который поймал, тогда еще, неизвестное существо за хвост и обомлел. Такого он еще никогда не видел. Как оказалось, такого не видел ни один в России, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Это был сельдяной король, или как его еще называют «предвестник цунами», проще - рыба-ремень. С такой находкой проститься просто так не смог ни один отдыхающих, поэтому с «демоном» (так его прозвали в Японии) устроили настоящую фотосессию. К счастью, потом сельдяного короля выпустили обратно в море.

КОРОЛЬ ПРИБЫЛ НА ТЕПЛОМ ТЕЧЕНИИ

Появление такой уникальной рыбы в Приморском крае стало поводом для размышлений. Ученые-биологи, которые мечтали увидеть такого красавца, ломали головы. Они пытались выяснить, как такое могло случиться. Ведь никогда до 5 августа 2019 года никто не мог подумать о том, что в России можно встретить предвестника цунами. Как оказалось, что все это исключительно стечение обстоятельств. Вообще, рыба-ремень обитает на больших глубинах. А из-за необычной формы может передвигаться только вертикально.

Такого, по словам биологов, в России еще никогда не было. ФОТО: Антонина Тунык (Судоргина)

Такого, по словам биологов, в России еще никогда не было. ФОТО: Антонина Тунык (Судоргина)

- Я несколько дней изучал архивы и выяснил, что рыбу-ремень находили в районе Цусимского пролива Японии, что юга Кореи, в Новой Зеландии и Калифорнии. Но вот в России ни разу, - рассказывает корреспонденту «КП»-Владивосток» Владимир Раков, научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук. -Этот вид широко распространен, он тропический по происхождению, а Владивосток как раз находится на границах субтропиков. Я думаю, сельдяной король попал к нам по веточке теплого восточно-корейского течения, которое в основном функционирует только в летний период. Судя по направлению рыбу, которая плавает слабо, и принесло сильным восточно-корейским течением. Способствовать этому еще и могли увеличение уровня воды, а также тайфун.

Разумеется, разбираться и выяснять точную версию ученые планируют в ближайшее время. Самим интересно, объяснить то, что на первый взгляд кажется просто чудом.

ПОСМОТРЕЛИ И ХВАТИТ

Специалисты также поспешили расстроить людей, которые не оказались в числе тех счастливчиков, повидавших сельдяного короля. Такого больше не будет. Этот случай, скорее всего, для России единичный. Есть очень призрачная надежда на то, что популяция рыбы-ремня появится у берегов Приморья, но скорее всего, ученые пытаются так себя успокоить.

Появление предвестника цунами изменило истоторию. ФОТО: Антонина Тунык (Судоргина)

Появление предвестника цунами изменило истоторию. ФОТО: Антонина Тунык (Судоргина)

- Конечно бы хотелось увидеть сельдяного короля самому, но такое бывает раз, притом, в ни одну жизни, - продолжает Владимир. – Для меня встретиться с ней тоже самое, что увидеть снежного человека. Одно радует, что не стали ее есть или выбрасывать на берег, а отпустили обратно в воду. Что касается появления популяции ремнетела в Приморском крае, то такое, возможно и произойдет, но скорее всего никого из нас уже не будет в живых.

Данные по находке вскоре добавят в единую базу, велика вероятность что сельдяной король появится в атласе рыб России. «Вот так и создается история» - радуются биологи.

А пока остается только смотреть на фотографии, которые успели сделать приморцы и удивляться, какие необычные рыбы таит в себе океан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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