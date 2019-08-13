В Приморье китайские туристы вышли на охоту на раков-богомолов, занесенных в Красную книгу

На протяжении месяца жители Приморского края наблюдали за тем, как группы туристов из Китая ловили на побережье острова Русский морепродукты. Ежи, мидии, устрицы – в огромные ведра попадало все без разбора. Затем иностранцы захотели оставить себе память о поездке в соседний регион и «ограбили» бухту Стеклянная, - сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Пакетами они вывозили с острова разноцветные стеклянные осколки, наплевав на запреты посещения одной из самых известных достопримечательностей региона.

Каникулы иностранцев снова стали предметом обсуждения и осуждения накануне. На этот раз китайские туристы закрыли глаза на краснокнижное вето, запрещающее ловить раков-богомолов.

«В КРАСНОЙ КНИГЕ ОН, НЕЛЬЗЯ ЕГО ЛОВИТЬ»

Как и в предыдущих эпизодах, иностранцы попали в объектив камеры мобильного. На видео видно, как в кромешной темноте китайцы, «вооружившись» фонарями, вышли на охоту на пляже в районе лагеря «Ритм 10». Группа туристов так старалась, чтобы полакомиться раком-богомолом. Сколько именно они успели выловить – неизвестно. Автор видео попытался объяснить туристам, что они нарушают закон, так как этот вид занесен в Красную книгу, и ее вылов запрещен на законодательном уровне.

Сперва ему пришлось найти в этой группе русскоговорящего азиата, потому что остальные не понимали или делали вид, что не понимают, о чем вообще идет речь. Поисковая операция увенчалась успехом, но результат оказался предсказуемым. Мужчина, с искренним недоумением, удивлялся, что Красная книга – это не рекомендации по рыболовству, а свод запретов на охоту. Пока житель Приморья проводил обучающую лекцию с русскоговорящим иностранцем, напоминая о том, что на них найдется управа в лице Росрыболовства, остальная часть туристов продолжала охотиться на раков-богомолов.

Разумеется, информации о том, для каких целей были выловлены краснокнижные раки, нет. Варианта всего два: либо для того, чтобы редкий морепродукт оказался на столе, либо ради личного обогащения.

ОТ РАКОВ ДО ШТРАФА

Видео тут же вызвало резонанс. Жители Приморья возмущены поведением иностранцев и не знают, как вести себя в ситуациях, когда на глазах нарушают закон. «КП» решила, выяснить, где вообще «зимуют» раки-богомолы и почему китайские туристы объявили им охоту.

К слову, внешний вид раков-богомолов совершено точно никого не оставит равнодушным. Привлечет внимание его нереальный окрас - лазурно-зеленый. Большие клешни он использует для того, чтобы охотиться самообороняться. К сожалению, от рук человека этим не спастись. Это мы к тому, что перепутать его с обычным раком просто нельзя.

- Рак-богомол относится к отряду ротоногих. Я помню, как в 1996 году его включили в Красную книгу России. Определить его численность просто невозможно, - рассказывает корреспонденты «Комсомольская правда – Владивосток» Владимир Раков, научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук. – Они обитают в западной части Тихого океана. В России это единственное место, где его можно встретить. Как раз в районе пляжа оздоровительного лагеря «Ритм 10» они есть, но добывать их запрещено. Тем не менее туристы охотятся на них ради мяса. Бороться с этим можно и нужно. Автору видео и всем людям, которые становятся свидетелями подобного, рекомендую обращаться в региональное отделение Росрыболовства. Так как рак краснокнижный, нарушителей ждет серьезное наказание.

Тем не менее пока в приморском отделении Росрыболовста не прокомментировали случившееся, поэтому неизвестно, проводят ли они какую-то проверку. Следовательно, не ясно, понесет ли кто-то из группы туристов наказание. За незаконную добычу особо ценных билогических ресурсов им грозит штраф до 500 тысяч рублей и тюремное заключение до 2 лет.