Тайфун «Кроса» близко: МЧС «готовит» приморцев к эвакуации

Сотрудники МЧС в преддверии приближающегося тайфуна «Кроса» отправились в наиболее паводкоопасные районы Приморья, чтобы лично информировать жителей о надвигающейся угрозе. Не исключается, что понадобится даже частичная эвакуация населения. На сайте ведомства спасатели даже опубликовали памятку о том, как вести себя при наводнении и эвакуации, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Приморские службы и ведомства работают в режиме повышенной готовности из-за атмосферного фронта вихря «Кроса». Так, аэромобильная группировка сотрудников МЧС была отправлена в наиболее опасные районы края. На местах спасатели готовятся к возможному наводнению. Спасатели занимаются расчисткой русел рек, подготавливают дамбы и свозят тяжелую технику на места, где ожидается интенсивный подъем уровня воды.

Помимо этого, спасатели оказывают и адресную помощь.

- Буквально вчера наши ребята обошли часть населения, маломобильных граждан. Тех, у кого в случае опасности могут возникнуть трудности с передвижением. В превентивных целях где-то подняли бабушкам мебель в домах, где-то забор поправили. Конечно, это не то чтобы наша прямая обязанность, но коли наше подразделение там находится, то вот, помогаем, - рассказал Михаил Исаметов, начальник пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю.

В случае наводнения от дождевых паводков сотрудники МЧС организуют лодочные переправы и доставку гуманитарной помощи.

Тайфун «Кроса» атмосферными разделами накроет Приморский край 16-17 августа. На большей части территории пройдут ливни – свыше 50 мм осадков. На многих местных реках уже сейчас образованы паводки. Изо дня в день количество воды в их бассейнах увеличивается. Последствия нового тропического шторма могут оказаться поистине разрушительными. Ливневые и склоновые стоки размоют дорожные полотна и подмоют опоры мостов, в результате чего увеличится количество ДТП. Стихия подтопит многие сельскохозяйственные угодья и пониженные места в крае.

Наиболее паводкоопасные районы: Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Пограничный, Ханкайский, Спасский, Партизанский, Шкотовский, Лазовский, Кавалеровский, Дальнегорский, Ольгинский, Тернейский, Дальнереченский, Пожарский.

Во время штормового предупреждения приморцам следует избегать мест, расположенных не только вблизи рек, но и вблизи морских побережий. Сила ветра у мысов при косвенном воздействии тайфуна «Кроса» достигнет отметки – 28 метров в секунду.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю подготовила для населения памятку действий при подтоплении собственности, при эвакуации граждан и даже о том, как обезопасить себя уже после наводнения.

При угрозе подтопления необходимо:

- заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;

- уложить в рюкзак документы, необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, зарядные устройства, фонарик, лекарственные препараты;

- принять предупредительные меры - создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;

- очистить от мусора водосбросные канавы в районе Вашего дома;

- закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;

- освободить подвалы от имущества и продовольствия;

- поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки;

- предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;

- заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.

Если объявлена эвакуация населения:

- не пытайтесь ее избежать, воспользуйтесь советами оперативных служб и спасателей, прибывших для оказания помощи населению, попавшего в зону подтопления;

- перед уходом из жилища выключите газ, электричество, погасите огонь в печах, необходимые вещи перенесите на чердак;

- окна и двери первого этажа лучше не только закрыть, но и забить досками;

- не поддавайтесь панике.

После ухода воды:

- перед тем, как войти в здание или дом проверьте, не угрожает ли оно падением какого-либо предмета;

- проветрите помещения и просушите вещи;

- не включайте электроосвещение, электроприборы до полного просыхания проводки;

- не включайте, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения;

- проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов;

- не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой;

- организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.

ПОМНИТЕ: ПРАВИЛЬНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОМОГУТ ВАМ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ И ИМУЩЕСТВО!

В случае возникновения опасной аварийной ситуации сообщать по номерам телефонов: 101, 112 и «телефону доверия» 239-99-99.