Синоптики назвали основной сценарий удара тайфуна «Кроса»

В ночь на 16 августа сильные дожди охватят большую часть Приморского края. Первый мощный удар тайфуна «Кроса» примут на себя западные и юго-западные районы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Одна из облачных спиралей тропического шторма сегодня утром, 15 августа, накрыла юг края. Часть вихря объединилась с так называемой фронтальной облачностью, из-за чего в Приморье ухудшились метеорологические условия.

Днем 16 августа по мере передвижения тайфуна к северо-востоку дожди усилятся. Наибольшее количество осадков выпадет в западных и восточных районах. Там же сформируются паводки высотой до двух метров. Скорее всего, это потопит прилегающие к берегам рек территории, несмотря на то, что тропический шторм ослабевает.

- После того, как тайфун обрушился на Японию в районе островов Сикоку и Кюсю, то вихрь немного ослабел. Давление в его центре увеличилось на 5 гПа и составляет 970 гПа, максимальный ветер 28 м/с, - пишут эксперты портала «Примпогода».

Тайфун «Кроса» пройдет по самой благоприятной для Приморья траектории – ближе к острову Хоккайдо. Ливни и шквалистый ветер обрушатся на большую часть края, но их сила будет значительно меньше, чем если бы стихия подошла к приморскому побережью ближе.

В субботу, 17 августа, интенсивность дождей уменьшится.

Продолжительное время в крае то ослабевают, то усиливаются дожди. Из-за большого количества выпавших осадков бассейны рек сильно увлажнены, а во многих местах сформировались паводки. Стоки подтопили дома, огороды и подворья, размыли дороги. Некоторые приморцы оказались оторваны от цивилизации еще до прихода тайфуна «Кроса».

Интенсивные дождевые осадки от тропического шторма вызовут наводнения. Управление МЧС заранее готовит приморцев возможной эвакуации. Жителям и гостям Приморья желательно воздержаться от дальних поездок на период действия штормового предупреждения 16-17 августа.

В наибольшей опасности по-прежнему находятся такие районы как: Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Пограничный, Ханкайский, Спасский, Партизанский, Шкотовский, Лазовский, Кавалеровский, Дальнегорский, Ольгинский, Тернейский, Дальнереченский, Пожарский.

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