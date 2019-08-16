Экстренное предупреждение из-за тайфуна «Кроса»: в Приморье может затопить четыре села

В Приморском крае бушует тропически тайфун «Кроса». За 12 часов в регионе в среднем выпало порядка 47 миллиметров осадков, основной удар стихии пришелся на Хсасанский район, где дождь принес 125 миллиметров осадков (70 процентов от месячной нормы). И это еще не конец – тайфун продолжает идти по Приморью.

Вода в реках региона, по данным Примгидромета, сегодня, 16 августа, может достигнуть отметки опасных явлений. В первой половине дня это произойдет на реках Хасанского района - Цукановка, Амба, во второй половине дня наполнится река Борисовка в Уссурийске.

- Существует угроза подтопления участков автомобильных дорог, сельхозугодий, пониженных мест в сёлах Краскино, Занодворовка, Корсаковка, Яконовка, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Приморскому краю.

Из-за угрозы подтопления в Хасанский район отправилась аэромобильная группировка спасателей. Не исключено, что людей придется эвакуировать.

- Основной удар тайфуна придется на сегодняшний день, в ночь на 17 августа он уйдет из Приморья. Но, к сожалению, к нам подойдет новый циклон со стороны Китая и принесет с собой дожди, правда, не такие интенсивные, - рассказала в эфире радио «КП-Приморье» Елена Парфенова, главный редактор портала «Примпогода».

ПАМЯТКА МЧС

На период действия тайфуна:

- рекомендуется не выезжать за пределы населенных пунктов;

- туристам следует отложить выходы на маршруты;

- владельцам маломерных судов настоятельно рекомендуется не выходить на акваторию на период действия предупреждения;

- обеспечить безопасность имущества;

- переместиться в безопасные районы;

- не подвергать опасности свою жизнь и жизни близких;

- внимательно следить за детьми.

В случае, если жизни и здоровью угрожает опасность, немедленно обращаться в экстренные службы по телефону «112».

Фото и видео последствий тайфуна присылайте нам в WhatsApp +79240001003.

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