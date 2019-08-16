Опора автомобильного моста треснула из-за сильных дождей в Приморье

В Приморье идут затяжные дожди, из-за которых наступает транспортный коллапс - дороги и улицы затоплены, а села отрезаны от большой земли. Теперь в качестве жертвы стихия выбрала автомобильный мост под Штыково. Опора сооружения частично разрушилась из-за подъема уровня воды в реке Артемовка.

роезд по мосту с треснувшей опорой пока запрещен только для большегрузов. Фото: Дмитрий НовиковФото: Социальные сети

Со стороны Находки возле моста выставлены посты ГИБДД. Проезд по мосту с треснувшей опорой пока запрещен только для большегрузов. Чтобы добраться до Владивосктока (и наоборот), их отправляют в единственный существующий объезд через Штыковские пруды, Многоудобное, Ивановку и Уссурийск.

- Собственниками дороги там установлены соответствующие дорожные знаки по ограничению массы свыше 20 тонн, - коротко сообщили в краевом ГИБДД.

В случае, если состояние моста будет ухудшаться, движение на этом направлении будет полностью перекрыто. Фото: Дмитрий НовиковФото: Социальные сети

В случае, если состояние моста будет ухудшаться, движение на этом направлении будет полностью перекрыто. Автомобилистам придется делать круг примерно в 200 километров.

К слову, на этой неделе мост уже латали дорожники. Трещины они закатали в асфальт и уехали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/726280" frameborder="0"></iframe> Треснувший мост уже латали дорожники.Видео предоставлено Петром Куприенко

- Наши перевозчики работают по краю и постоянно следят за состоянием мостовых сооружений. И если обнаруживают проблемы – сразу бьют тревогу. С этим мостом было так же. Водители заметили, что мост начинает проседать на той полосе, что в сторону Находки, и там появилась трещина в асфальте. Во вторник мы направили обращение в краевую ГИБДД, но ответа оттуда так и не получили. Зато уже через несколько часов мне присылают фотографию, что дорожники закатывают эту трещину в асфальт, - рассказал председатель Профсоюза транспортных перевозчиков Приморского края Петр Куприянов. – Дальше все ездили на свой страх и риск, но вот вчера там появились сотрудники ГИБДД и начали останавливать грузовики. Если шли пустыми – пропускали, а с грузом уже нет.

Фото и видео последствий тайфуна присылайте нам в WhatsApp +79240001003.

В ТЕМУ:

Экстренное предупреждение из-за тайфуна «Кроса»: в Приморье может затопить четыре села

Большая вода может затопить дороги, дачи и огороды (подробнее)

Последствия тайфуна «Кроса» в Приморье: блокада жителей, режим ЧС и затопленные дороги

В ближайшие сутки ливни усилятся и вызовут еще большие разрушения (подробнее)