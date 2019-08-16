2019-08-16T05:42:12+03:00
Происшествия

Опора автомобильного моста треснула из-за сильных дождей в Приморье

Большегрузы отправляют в объезд, движение для легкового транспорта пока открыто [фото, видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Опора сооружения частично разрушилась из-за подъема уровня воды в реке Артемовка. Фото: Дмитрий НовиковОпора сооружения частично разрушилась из-за подъема уровня воды в реке Артемовка. Фото: Дмитрий НовиковФото: Социальные сети
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В Приморье идут затяжные дожди, из-за которых наступает транспортный коллапс - дороги и улицы затоплены, а села отрезаны от большой земли. Теперь в качестве жертвы стихия выбрала автомобильный мост под Штыково. Опора сооружения частично разрушилась из-за подъема уровня воды в реке Артемовка.

роезд по мосту с треснувшей опорой пока запрещен только для большегрузов. Фото: Дмитрий Новиков Фото: Социальные сети

роезд по мосту с треснувшей опорой пока запрещен только для большегрузов. Фото: Дмитрий НовиковФото: Социальные сети

Со стороны Находки возле моста выставлены посты ГИБДД. Проезд по мосту с треснувшей опорой пока запрещен только для большегрузов. Чтобы добраться до Владивосктока (и наоборот), их отправляют в единственный существующий объезд через Штыковские пруды, Многоудобное, Ивановку и Уссурийск.

- Собственниками дороги там установлены соответствующие дорожные знаки по ограничению массы свыше 20 тонн, - коротко сообщили в краевом ГИБДД.

В случае, если состояние моста будет ухудшаться, движение на этом направлении будет полностью перекрыто. Фото: Дмитрий Новиков Фото: Социальные сети

В случае, если состояние моста будет ухудшаться, движение на этом направлении будет полностью перекрыто. Фото: Дмитрий НовиковФото: Социальные сети

В случае, если состояние моста будет ухудшаться, движение на этом направлении будет полностью перекрыто. Автомобилистам придется делать круг примерно в 200 километров.

К слову, на этой неделе мост уже латали дорожники. Трещины они закатали в асфальт и уехали.

Треснувший мост уже латали дорожники.Видео предоставлено Петром Куприенко

- Наши перевозчики работают по краю и постоянно следят за состоянием мостовых сооружений. И если обнаруживают проблемы – сразу бьют тревогу. С этим мостом было так же. Водители заметили, что мост начинает проседать на той полосе, что в сторону Находки, и там появилась трещина в асфальте. Во вторник мы направили обращение в краевую ГИБДД, но ответа оттуда так и не получили. Зато уже через несколько часов мне присылают фотографию, что дорожники закатывают эту трещину в асфальт, - рассказал председатель Профсоюза транспортных перевозчиков Приморского края Петр Куприянов. – Дальше все ездили на свой страх и риск, но вот вчера там появились сотрудники ГИБДД и начали останавливать грузовики. Если шли пустыми – пропускали, а с грузом уже нет.

Фото и видео последствий тайфуна присылайте нам в WhatsApp +79240001003.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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