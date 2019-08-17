«Это нелегальный бизнес»: администрация Владивостока рассказала, почему хочет снести кафе «Штурвал», в котором обедал Путин

Именитое кафе «Штурвал», в котором Владимира Путина угощали трепангами, по решению суда ушло под снос. Соответствующий документ опубликовали на этой неделе сотрудники администрации Владивостока. А все из-за того, что владелец заведения Виталий Дудко, по мнению Роспотребнадзора, нарушил санитарные требования. Более того, у него нет документом на предпринимательскую деятельность, в связи с чем заведение занимает земельный участок незаконно.

После того, как такая новость стала достоянием общественности, на защиту Виталия Дудко встали московские звезды. Актеры театра и кино заступились за хозяина «Штурвала» и записали видеообращения мэрии. Среди них: Сергей Безруков, Александр Носик, Андрей Кайков, Мария Аронова, Игорь Ливанов и другие. Каждый из них уверен, что такое решение ни к чему хорошему не приведет, а сами они лишатся уникального места. Места, в котором каждый из них мог встретиться с коллегами по сцене и насладиться деликатесами.

Ответ администрации не заставил себя долго ждать. Власти заявили, что в дальневосточной столице сейчас проходит работа по наведению порядка в сфере торговли. Кафе «Штурвал» как раз входит в список заведений, которые работают незаконно, а все его постройки находятся на муниципальном участке. По данным администрации, у Виталия Дудко нет никаких документов, разрешающих предпринимательскую деятельность. Вся прибыль от продажи продукции шла только в карман Виталия Дудко.

- Во время проверки он подписал все акты, согласившись с тем, что занимает землю незаконно. Как известно, территории Русского острова долгое время находились в ведении Министерства обороны, - отмечают в пресс-службе администрации Владивостока. - Передача участка состоялась в конце 2015 года. Земля, на которой расположено кафе, муниципальная собственность. Практически сразу администрация Владивостока рекомендовала владельцу бизнеса узаконить свою работу. Был предложен и правовой путь получения земли в собственность: провести межевание земельного участка, а после ему предложили выйти на аукцион. Но хозяин предпочел работать по старинке, то есть без документов. В 2018 году предприниматель обратился к Виталию Веркеенко, который на тот момент руководил городом, с просьбой передать ему в собственность земельный участок, на котором он уже вел деятельность. Ответ был тот же - единственный законный путь решения вопроса - межевание и выход на аукцион.

По данным мэрии, Виталий Дудко до сих пор не выполнил никакие условия и не легализовал свой бизнес. По факту сейчас владелец заведение не платит никакие налоги и продолжает получать прибыль. Хозяину дали время, чтобы тот самостоятельно освободил земельный участок. В противном случае, администрация возьмет на себя все финансовые вопросы по сносу заведения. Мэрия принципиальна в вопросах предпринимательства – весь бизнес должен быть законным. Однако сам Виталий Дудко сдаваться не намерен.