«Я спасала детей, а муж – наше хозяйство»: жители села в Приморье пережидали паводок на сопке

Затяжные дожди и тайфуны в Приморье принесли серьезные разрушения. Большая вода не щадила никого – размыты дороги, подтоплены города и села, эвакуированы люди. Те, кто не успел на спасительные автобусы или отказались покидать свои наделы, были вынуждены бежать от паводка куда глаза глядят. «КП-Владивосток» удалось поговорить с семьей, которая переживала буйство стихии на сопке.

«СПАЛИ В МАШИНАХ И НА ЗЕМЛЕ»

Село Сильниково-1 с населением чуть больше 300 человек попало под удар стихии в субботу, 17 августа. Полиция проинформировала жителей о надвигающемся паводке и настоятельно рекомендовала эвакуироваться в соседнее село Покровка, где открылся пункт временного размещения. Люди собирали самое необходимое – документы, деньги, немного вещей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/726770" frameborder="0"></iframe> Жители села в Приморье пережидали паводок на сопке.Предоставлено героем публикации

- У меня двое детей, поэтому на сборы ушло больше времени, чем предполагалось. Когда мы приехали на остановку, автобус в Покровку уже ушел. Он был один, причем, как рассказывают люди, заполнен под завязку. Муж не растерялся и повез нас на сопку. Когда мы добрались, вода уже была в селе. Хорошо, что успели отца мужа отправить на «скорой» в районную больницу, - рассказывает «КП-Владивосток» Наталья, жительница села Синельниково-1.

На сопке паводок пережидали вместе с семьей Натальи 13 взрослых и трое детей. Спали в машинах и в спальниках на земле, готовили на костре то, что принесли из дома, в консервных банках кипятили воду. И так почти двое суток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/726760" frameborder="0"></iframe> Жители села в Приморье пережидали паводок на сопке.Предоставлено героем публикации

- Изначально мы с собой взяли банку консерв, да воды бутылку, потому что думали, что попадем в Покровку. Потом муж ходил домой и приносил картошку, да попить. На сопке разжигали костер, так варили еду, а в банке из под консерв кипятили воду. Никто нам никакой гуманитарной помощи не подвозил, - продолжает Наталья.

В низине примерно в километре от села разместились китайцы, которые работают на полях поблизости. Подниматься на сопку они не стали.

СПАСАЛИ, КАК МОГЛИ

Дома у Натальи остались 100 голов уток, гусей и кур. Это, как признается безработная девушка, вся ее жизнь и какой-никакой доход. За спасение дела всей жизни Натальи взялся супруг, который переместил птицу и собак на чердак и на крышу.

Некоторые люди пережидали паводок на чердакахФото: Предоставлено героем публикации

- Я спасала детей, а муж спасал хозяйство. Мы с дочкой и сыном-то убежали, но я беспокоилась за живность, аж слезы наворачивались. Вывести птицу, а потом ее выкормить – это большой труд. Жалко было, конечно, что пропадет это все, но обошлось, - делится Наталья.

Успела семья Натальи спасти технику, а вот мебель и предметы, которые были на полу, промокли. Жертвами большой воды стали даже школьные учебники старшей дочери. Не мудрено – во дворе вода стояла по пояс, а дом затопило сантиметров на десять.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/726759" frameborder="0"></iframe> Воды во дворе дома Натальи было по пояс.Предоставлено героем публикации

БУДУТ ЛИ КОМПЕНСАЦИИ?

Пострадавшее село посетили власти Приморья. Как рассказала Наталья, жителям Синельниково-1 пообещали помочь с просушкой домов и мебели. Кроме этого, специальная комиссия будет совершать подомовой обход, оценивать ущерб, который причинила стихия, и определять размер компенсации.

Для получения оперативной информации о складывающейся обстановке в населенных пунктах, подвергшихся подтоплению, в соответствующих территориальных прокуратурах действует «горячая линия» по вопросам, связанным с эффективной защитой прав граждан:

- в Уссурийской городской прокуратуре 8 (4234) 32-10-78

- в Дальнереченской межрайонной прокуратуре 8 (42356) 33-1-19

- в Лесозаводской межрайонной прокуратуре 8 (42355) 23-9-37

- в прокуратуре Октябрьского района 8 (42344) 5-70-33

- в прокуратуре Лазовского района 8 (42377) 20-6-46

- в прокуратуре Пожарского района 8 (42357) 33-3-88

- в прокуратуре Хасанского района 8 (42331) 47-2-76

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/726761" frameborder="0"></iframe> Последствия потопа в доме Натальи.Предоставлено героем публикации

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