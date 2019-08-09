Дорогу в Находке затопили ливни

СЕГОДНЯ 07:26 2019-08-09T07:26:23+03:00

Жители Находки оказались не готовы к огромной луже в проходном месте города Фото: Иван МАКЕЕВ

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Обильные дожди не прекращаются уже третьи сутки. Тропический шторм «Франциско» привел к значительному подтоплению одного из районов Находки. В районе ТЦ «Мега» образовалась огромная лужа. Многие машины по самые колеса оказались в воде, а пешеходы не могли перейти дорогу в положенном месте, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Лужа заполнила дорогу от одного тротуара до другого по улице Спортивной, 2. На кадрах видео, предоставленного очевидцем, можно заметить, как с парковки ТЦ «Мега» водопадом стекает по ступенькам дождевая вода и выливается прямо на побитую дорогу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/724969" frameborder="0"></iframe> С парковки ТЦ "Мега" стекает грязная вода на тротуар.! другой источник

Водители автомобилей, рядом с торгово-развлекательным комплексом, медленно проезжали гигантскую лужу. А вот пешеходам приходилось сложнее: либо разворачиваться и следовать другим путем, либо наполнять обувь грязью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/724968" frameborder="0"></iframe> Грязная лужа мешает переходить дорогу жителям в Находке.! другой источник

Напомним, что тропический шторм «Франциско» проходил вблизи приморского побережья. Из-за тайфуна 7-8 августа на край обрушились обильные ливни, шквалистый ветер и грозы. Самый большой урон вихрь нанес приморской столице. Именно во Владивостоке и Партизанске выпало наибольшее количество осадков. Тайфун повалил деревья, отключил многие дома от электроснабжения, образовал озеро во дворе Владивостока по улице «Космонавтов».

ИСТОЧНИК KP.RU