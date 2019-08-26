2019-08-26T15:11:49+03:00
Происшествия

Следком возбудил уголовное дело после взрыва гранаты в Находке, где погибли два человека

Тела двух мужчин нашли на общей кухне многоквартирного жилого дома, еще двое – в реанимации
Сергей БАЛАНОВ
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Дело на контроле СУ СК по Приморскому краюДело на контроле СУ СК по Приморскому краюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек во время взрыва гранаты в Находке, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Еще двое пострадавших в реанимации готовятся к операции.

Взрыв прогремел в 17:30 в четырехэтажном жилом доме по адресу Заводская улица, 16, квартира №10 на первом этаже.

- В помещении общей кухни жилого дома в городе Находке произошло самовоспламенение неустановленного предмета, в результате которого погибли два человека – оба мужчины в возрасте 57 лет, еще два человека получили телесные повреждения, - сообщили в СК.

Как ранее сообщала «КП – Владивосток», двое пострадавших – мужчина и женщина – находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии и готовятся к операции.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Подробности выясняются. По предварительной информации, местный житель нашел гранату на улице и решил разобрать ее вместе со своим другом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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