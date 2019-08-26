«Там капец»: появилось видео последствий взрыва гранаты в жилом доме в Находке

В жилом доме в Находке в понедельник, 26 августа, взорвалась граната. Пока следствие выясняет: откуда снаряд взялся в квартире. В распоряжении «КП-Владивосток» оказались кадры, снятые через несколько минут после взрыва. Осторожно, контент может шокировать.

Взрыв произошел около 17:30 по местному времени в квартире на первом этаже дома по по адресу: Заводская, 16. По информации соседей, там жили маргинальные личности, которые любили выпить. По неподтвержденным данным, один из обитателей квартиры нашел боевую гранату, принес ее в дом и попытался разобрать. Как итог - двое мужчин погибли, женщина и еще один мужчина в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

На кадрах, которые публикует «КП-Владивосток», запечатлены ужасающие последствия ЧП. На полу окровавленной квартиры лежат два тела с осколочными ранениями, к окну столом прижата женщина, у которой из внешних повреждений - серьезные переломы ног. Пострадавшая находится в сознании и стонет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728136" frameborder="0"></iframe> «Там капец»: появилось видео последствия взрыва гранаты в жилом доме в Находке.

Зашедшие в квартиру медики, кажется, слегка ошарашены и твердят: «Там капец». Причем последнее слово произносится в разных вариациях. Вероятно, что сами медики сняли видео и выложили в публичный доступ, чем уже заинтересовалось руководство.

- Это вопиющий случай. Руководство скорой помощи Находки уже начало разбирательство по данному факту, - прокомментировал Виктор Фисенко, врио вице-губернатора Приморья.

Медики справедливо задаются вопросом: «Откуда взялась граната?». Это предстоит выяснить следователям, которые уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Максимальное наказание - до четырех лет колонии.