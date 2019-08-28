Во Владивостоке накануне ВЭФ ввели режим ЧС

Два подряд дня сильных непрекращающихся ливней обернулись для Владивостока введением режима ЧС накануне Восточного экономического форума, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Режим будет действовать до полной ликвидации последствий.

А последствия очень серьезные. В последние дни в городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходят сели, обрушено уже несколько подпорных стен, реки переполнены и выходят из берегов.

Накануне власти приняли решение начать аварийный сброс с Богатинского и Седанкинского водохранилищ. В результате огромная волна накрыла несколько районов в пригороде, затопленными остаются около 100 частных домовладений в районе станции Спутник и Фанзавода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728668" frameborder="0"></iframe> Район Спутника утонул.

Затопленный пригород Владивостока. Фото: dpskontrol_125ru

Сейчас размыта дорога к селу Береговое на мысе Песчаный. У жителей имеется запас продуктов, однако нужно срочно восстанавливать дорогу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728604" frameborder="0"></iframe> Дорога на Фанзавод, пригород Владивостока, воды людям по пояс.

А ведь 4 по 6 сентября в городе встретятся первые лица сразу нескольких стран АТР, представители бизнес-сообщества. В этом году ВЭФ проходит уже в пятый, юбилейный раз. Впрочем, даты форума не впервые совпадают с ударом стихии. Вспомните, как в 2016 году тогдашний губернатор региона Владимир Миклушевский встретил президента РФ Владимира Путина и тут же отпросился у него с форума – вместо открытия ВЭФ полетел работать в районы, затопленные после тайфуна «Лайонрок».