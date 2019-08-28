2019-08-28T07:51:33+03:00
Общество

Пригород Владивостока уходит под воду: водохранилища открыли шлюзы, началась эвакуация

В местах подтопления работают сотрудники экстренных служб [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Пригород Владивостока затопилоПригород Владивостока затопилоФото: Милана СОКОЛ
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Дождь, продолжающийся в Приморье уже больше суток, стал причиной подтоплений и выхода из берегов рек в различных районах края, не оказался исключением и краевой центр. Количества выпавших осадков, хватило, чтобы превратить дальневосточную столицу во вторую Венецию. Из-за сброса воды сразу несколькими водохранилищами и разлива реки Богатая, пригород Владивостока вскоре может быть и вовсе отрезан от цивилизации. На данный момент уже эвакуированы жители некоторых частных домов, сообщает «КП»-Владивосток».

Пригород Владивостока после сброса воды затоплен.Милана СОКОЛ

Резкий уровень подъема воды и дальнейшие неблагоприятные прогнозы синоптиков, стали причиной открытия шлюзов в Пионерском и Богатинском водохранилищах. Из-за сброса воды и обильных осадков, вышла из берегов река Богатая, вследствие чего оказались затоплены все низины в пригороде Владивостока.

Аварийный сброс воды.

Как удалось выяснить корреспонденту «КП»-Владивосток», сильно пострадал район Спутника, сейчас на месте происшествия находятся сотрудники МЧС, жителей аварийного участка в срочном порядке эвакуируют. С горожанами, желающими остаться дома, проводят разъяснительные беседы, настоятельно рекомендуя покинуть опасный район.

Частично пострадал Сахарный ключ и Океанская, вода в некоторых домах уже миновала отметки подвалов, затопив первые этажи.

Вода в домах поднимается Фото: Милана СОКОЛ

Вода в домах поднимаетсяФото: Милана СОКОЛ

Серьезно подтоплен поселок Трудовое. Читатели «Комсомолки» поделились видео, снятым на улице Лермонтова. По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, из-за разлива реки уже эвакуированы шесть жителей улицы Пшеницына. Пункт временного пребывания сейчас развернут на базе средней школы № 44. По словам заместителя главы администрации Владивостока Владимира Черепкова, приморцы были заранее осведомлены о возможной опасности. Сейчас сотрудники городских служб занимаются оперативным устранением разлива.

Район Сахарного ключа.Милана СОКОЛ

Поселок Трудовое в Приморье затопило.Милана СОКОЛ

Специалисты приморского управления МЧС также выехали в поселок Рыбачий, дома в котором частично подтоплены. После осмотра местности эксперты примут решение о целесообразности эвакуации. По прогнозам синоптиков, 28 августа дожди в Приморском крае продолжатся, «КП»-Владивосток» следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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