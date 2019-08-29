2019-08-29T14:40:24+03:00
Происшествия

Дары стихии: водохранилище Владивостока вместе с водой сбросило огромное «нечто»

Вес рыбины составил 35 килограммов [фото]
Кристина ГРИН
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Огромного толстолоба водохранилище сбросило вместе с водой. Фото: предоставлено героем публикации.Огромного толстолоба водохранилище сбросило вместе с водой. Фото: предоставлено героем публикации.
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«Комсомольская правда - Владивосток» уже рассказывала о том, как пережили последствия стихийного бедствия жители ТОС «Спутник». Напомним, что сотни домов затопило после того, как с Пионерского и Богатинского водохранилищ сбросили воду. Первые этажи практически полностью ушли под воду за считанные часы.

Но, как оказалось, сбросы приносят не только плохие новости, но и приятные бонусы. Так, после сброса воды из водохранилищ житель Владивостока поймал огромное нечто. 35-килограммовый толстолоб попал прямо в руки парню. Без удочки и сетей. Рыбалка нового уровня.

Рост Алексея - 1 метр 84 сантиметра. По фотографии можно понять, что длина рыбы больше 1 метра. Фото: предоставлено героем публикации.

Рост Алексея - 1 метр 84 сантиметра. По фотографии можно понять, что длина рыбы больше 1 метра. Фото: предоставлено героем публикации.

- Сегодня как раз, когда плыли осматривать территорию на «Спутнике», увидели, что водохранилище выбросило много рыбы. Но большинство их них было не интересной находкой, а вот этот толстолоб – другое дело. Поймать рыбу такого размера - явление не частое, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Алексей Готовцев. – Весит он килограмм 35. Его длину мы не измеряли. Но вот мой рост - 1 метр 84 сантиметра, а толстолоб мне где-то по грудь. На фотографии не видно, но хвост рыбы достает до земли.

Разумеется, такие дары пропасть не должны. Алексей с приятелями уже разделал рыбу, и вскоре они попробуют огромное морское «нечто» на вкус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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